Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?

La activista de derechos digitales e integrante de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, explicó cuáles son las diferencia entre el servicio de internet satelital de la empresa estadounidense Starlink y las empresas de telecomunicaciones bolivianas.

"La principal diferencia es que es una forma de conectarse a internet diferente. Lo que tenemos hasta el momento, de una u otra forma con cualquiera de las empresas que están en el mercado, es que la oferta es conectarse a internet a través de la fibra óptica", señaló.

En ese sentido, Quiroz explicó que, a diferencia del modelo de conexión de fibra óptica, a diferencia de la empresa estadounidense que ofrece conexión a internet mediante satélites de órbita baja. "Hay otras empresas, no solo es Starlink, pero es la más conocida, ofrecen una conexión a internet a través de satélites de órbita baja, es decir, son satélites que están bastante cerca de la tierra. Eso permite que la conectividad pueda estar presente perfectamente en zonas alejadas", aclaró.

Asimismo, la experta detalló que el problema de la conectividad tradicional es el alto costo de llevar físicamente la fibra óptica a lugares de difícil acceso. "Cuando tú llevas tendido de fibra óptica hasta un lugar de difícil acceso, es caro, porque tienes que tender físicamente fibra, tienes que poner postes o tienes que hacer un hueco por la tierra y tienes que tender la fibra. Por ejemplo, la zona alejada que quieres conectar digamos que viven 30 familias, el servicio podría ser excesivamente caro para esas familias, por lo que no van a pagar y por lo tanto no se hace ese tendido", explicó.

En cambio, con los satélites de órbita baja no hay ese costo adicional. "Con los satélites de órbita baja, el precio ya no representa un mayor costo para llegar a una ciudad o a una zona alejada. Hay muchos satélites y pueden ofrecer lo mismo en una ciudad que lo mismo en una zona alejada", dijo la activista.

Velocidad

Sobre la velocidad, Quiroz aclaró que Starlink no necesariamente ofrece un internet más veloz que el que ya se puede contratar en las ciudades. "No, es un internet que es tan veloz como puedes obtener en una ciudad", mencionó y explicó que sí es mejor de los que ofrecen las empresas bolivianas en zonas alejadas o carreteras.

Respecto al costo, la especialista fue dijo que no se puede recomendar que las personas contraten Starlink por encima de las empresas nacionales. "No puedo decir que debería o que no debería. Son opciones de mercado. Es como cuando tú vas y quieres comprar cualquier cosa, tienes varios proveedores, diferentes precios y características, y tú verás cuál te conviene más".

Sin embargo, mencionó que no "tiene mucho sentido" contratar los servicios de Starlink, cuando hay opciones más baratas y de buena calidad en Bolivia. "Tengo un servicio de fibra que llega directamente a mi casa y que cuesta más o menos 220 bolivianos o incluso menos".

En ese sentido, Quiroz consideró que, por costo y calidad, en áreas urbanas conviene mantener los servicios tradicionales. "Por costo y calidad, vale la pena mantenerse con las empresas que tenemos".

No obstante, Donde sí sería beneficioso el servicio de Starlink es en zonas donde la señal no llega bien. "Quizás una persona vive en una zona alejada, como en el norte de La Paz, y ahí no entra bien la señal de Tigo o de Entel. Starlink ahí puede ser una buena opción a pesar del precio, porque probablemente la calidad de internet sea mejor", añadió; no obstante, reconoció que el precio podría ser un obstáculo.

"Es caro. Entonces, ¿quién va a poder pagar eso? Quizás se juntan tres familias, poco probable. Me parece que quienes van a estar más dispuestos a utilizar esos servicios sean una escuela, el Gobierno Municipal del lugar, o por ejemplo una radio en una zona alejada", agregó.

La velocidad de descarga entre 135 y 310 Mbp/s y de carga entre 20 y 40 Mbp/s ya existen en el mercado boliviano, de acuerdo con la activista. "Es lo mismo. En Bolivia tú puedes obtener una buena calidad de internet si pagas más con las empresas que tenemos. Tigo, Entel y las demás ofrecen internet de alta velocidad. El tema es que no pueden llegar a zonas alejadas porque es caro. Starlink sí puede", aclaró.

Dispositivos

En cuanto a la cantidad de dispositivos conectados, explicó que funciona igual que cualquier servicio de internet tradicional. "En realidad no hay un límite (para conectar dispositivos). El único límite es que, si se conectan demasiadas personas se pone muy lento. Es lo mismo con Starlink", remarcó.

Por último, la experta explicó que la experiencia del usuario es prácticamente la misma. La diferencia está en la infraestructura detrás del servicio. "Con Starlink el servicio que recibes es básicamente el mismo. Te conectas a internet, puedes subir y ver videos, y vas a tener menos capacidad para subir que para bajar, como con las empresas actuales. Tienes que comprar un dispositivo que capta la señal de los satélites, que en la práctica cumple el mismo rol que el router que te instalan las empresas", dijo.

"Lo único que es diferente es la infraestructura de telecomunicaciones que está detrás de la conectividad. En un caso son fibra óptica y antenas. En el otro, son muchísimos satélites de órbita baja", concluyó.