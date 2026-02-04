El TED analiza 25 demandas para inhabilitar a candidatos en Cochabamba

Al menos 25 demandas de inhabilitación contra candidatos inscritos para las elecciones del 22 de marzo fueron presentadas al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba y que este organismo colegiado debe resolver en estos días para cumplir con las fechas del calendario electoral.

Entre los casos que fueron admitidos y que son analizados por el TED están el de Manfred Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cochabamba por APB-Súmate.

La acción fue interpuesta bajo el argumento de que su postulación vulnera límites constitucionales sobre reelección, con referencia a criterios establecidos por la Constitución y sentencias constitucionales recientes.

Reyes Villa ha declarado que responderá formalmente a la demanda y sostiene que su postulación se ajusta a la normativa vigente.

En tanto, anoche delegados de varios partidos y agrupaciones políticas realizaron una vigilia en puertas del TED Cochabamba denunciando que la sesión de Sala Plena que se estaba realizando en ese momento tenía el propósito de habilitar la candidatura de Reyes Villa, y era ilegal por la ausencia algunos vocales y la presencia de autoridades cuestionadas.

Demandas

Otro caso que enfrenta demandas ante el TED es el de José Carlos Sánchez Verazaín, candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), que también figura entre quienes enfrentan demandas.

También se presentó una denuncia de inhabilitación contra la candidata Rocío Molina, de Unidos, por incumplir con la residencia.

La agrupación Soluciones con Todos también tiene demandas de inhabilitación admitidas contra algunos de sus candidatos.

En las elecciones subnacionales de marzo de 2026 Cochabamba y el resto de los ocho departamentos del país elegirán a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales.

Fin de plazo

Mañana, 5 de febrero, concluye el plazo para sustituir a los candidatos inhabilitados por incumplimiento de requisitos.

Hasta el lunes el Tribunal Supremo Electoral reportó que de 26.000 personas solo 1.300 habían sido reemplazadas. “Vamos a esperar al 5 de febrero para dar un anuncio. Lo que sí llamamos a la responsabilidad de las organizaciones políticas para que puedan sustituir”, declaró el presidente del TSE, Gustavo Ávila