Bolivia ofrece sabrosa gastronomía, seguridad y tecnología para disfrutar del Carnaval

La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, informó este jueves que el país se encuentra preparado para recibir a los cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros durante el Carnaval. Además, destacó que para esta preparación hubo un trabajo conjunto entre ministerios, viceministerios, la Policía Boliviana, empresas públicas y organismos internacionales para garantizar seguridad, orden, conectividad, calidad turística y sabrosa gastronomía.

"Una de las cosas que estamos tomando como ministerio junto a los viceministerios y junto a la Policía es una serie de acciones para celebrar esta fiesta con seguridad y tranquilidad. Mejoramiento de la recepción de los visitantes nacionales e internacionales, la Policía va a desplegar un operativo policial sin precedentes llamado 'Carnaval Seguro'", afirmó y explicó que este operativo policial será clave para brindar protección a la población y a los visitantes durante todas las actividades carnavaleras.

Asimismo, anunció una campaña conjunta para promover un Carnaval libre de violencia y discriminación. "Estamos también junto a ONU Mujeres y el Viceministerio de Oportunidades para promover un carnaval libre de violencia de género y contra las minorías vulnerables, queremos un carnaval en el que la responsabilidad sea el protagonista, el respeto mutuo y la solidaridad".

Además, Yañez detalló el respaldo de conectividad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) para garantizar la transmisión y soporte técnico durante el desarrollo técnico del Carnaval.

De igual manera, la ministra resaltó el rol de Mi Teleférico para mejorar la experiencia del visitante mediante su app. "La creatividad del equipo de Mi Teleférico permitirá, a través de su app, la visualización de rutas, puntos de comida, puntos danzantes y puntos de interés, mejorando la experiencia del visitante y el ordenamiento", dijo.

Por otro lado, la autoridad, indicó que se trabaja en estrategias de promoción y posicionamiento de la celebración junto a la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). "Hay estrategias de posicionamiento junto a la cervecería, han traído a una gran cantidad de tiktokers que nos van a acompañar en el carnaval en una gira muy interesante para definir la ruta del carnaval".

Oruro también contará con 28 punto gastronómicos certificados por su calidad y atención. "Gracias a un esfuerzo que se hizo a través del Ministerio de Gastronomía, con el BID, la Fundación Coca-Cola y la Fundación Creamos Juntos de Unifranz, porque 28 puntos gastronómicos han sido certificados con compromiso de calidad turística en Oruro", explicó la ministra y aclaró que estos espacios fueron capacitados integralmente.

"Se trata de restaurantes, cafés y confiterías que han sido capacitados en diferentes habilidades en atención, procedimientos gastronómicos seguros, manejo de residuos y otros componentes fundamentales del servicio de calidad", añadió.

Asimismo, anunció que se realizará un homenaje a los artistas bolivianos que fallecieron en el Festival de Bandas. "Este año en el Festival de Bandas rendiremos un homenaje póstumo a los artistas que han fallecido recientemente: Juan Apaza Chambi, Eloy Apaza Chambi y Luis Alberto Aguilar Calle".

Por último, Yañez subrayó que este año se ha priorizado la seguridad y libertad de trabajo para la prensa durante la cobertura del Carnaval. "Es una prioridad de nuestra gestión brindar seguridad a los periodistas que realicen la cobertura, hemos pedido formalmente al comandante de la Policía que, en todas las rutas del carnaval, en todas las entradas del carnaval, sea la Policía la que permita que los periodistas tengan la libertad de hacer su trabajo. Lo único que necesitan es estar acreditados con un carnet de identidad que sea solvente a esa acreditación", concluyó.