Caso “maletas”: videos revelan contacto entre juez , Rojas y empleados de Aduana

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la terminal aérea de Viru Viru, en Santa Cruz, muestran al juez Hebert Zeballos (ahora con detención preventiva), a un exfuncionario de la Aduana y a la exdiputada Laura Rojas (con detención preventiva) juntos, el 30 de noviembre de 2025, día en que fueron retiradas las 32 maletas, cuyo destino se desconoce y la Policía y Fiscalía siguen investigando.

El exfuncionario de la Aduana fue identificado como Álvaro B. y, en sus declaraciones, dijo desconocer la internación del equipaje.

Sin embargo, en las imágenes difundidas por la red DTV se ve al exfuncionario conversar amigablemente e, incluso, sonreír con el juez, quien le presenta a Estefanía Tufiño.

Hasta el momento se desconoce el contenido y el destino de las 32 maletas. El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, reveló que esa institución conoció el “caso maletas” siete días después de haber ocurrido el hecho y afirmó que en ese tiempo “critico” las valijas que ingresaron al país desde Estados Unidos sin ningún tipo de control ya pudieron haber “atravesado el mundo”.

Revelaciones

Tufiño aparece junto a Rojas cuando fue a declarar a la Fiscalía y antes de su detención. También conversando por celular o en un ademán de hacer escuchar a su interlocutor la conversación del juez con el exfuncionario.

Ante la Fiscalía, el exfuncionario de la Aduana confirmó que se encontraba trabajando ese 30 de noviembre, día que fueron retiradas las maletas con uso del pasaporte diplomático de la exdiputda Laura Rojas y sin requisa aduanera.

Según su versión, no vio, no recibió ni tuvo contacto con el equipaje, y aseguró que sus funciones estaban relacionadas con el control de divisas y no con la revisión de equipajes ni con los escáneres, de acuerdo a lo revelado por DTV.

Al respecto, Joadel Bravo, abogado defensor del funcionario, sostuvo que el encuentro registrado no implica una vinculación con el caso y que solo hubo un saludo efusivo entre dos personas y que espera que el se explique dónde hay una implicación o la entrega de algún objeto o dinero, según reporte de Unitel.

“Mi cliente saluda al juez de manera efusiva, porque hacía mucho tiempo que no se encontraban. ¿Y de dónde se conocen? Mi cliente era del Consejo de la Judicatura, trabajó ahí tres años (...) Y al trabajar en el mismo predio, ahí se conocieron, nunca tuvo ningún proceso en contra o a favor”, expresó Bravo a la prensa.