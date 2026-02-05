TED de Cochabamba ratifica la habilitación de Manfred Reyes Villa

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba , a través de una determinación asumida en Sala Plena, ratificóayer la habilitación plena de Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cercado, confirmando que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa electoral vigente, según un comunicado de Súmate.

El TED emitió la resolución TED-SP-JUR 001/2026 en la que declara "improbada" la demanda de inhabilitación planteada por Julio Carvajal contra la candidatura al cargo de Alcalde de Cochabamba de Manfred Reyes Villa. Se espera que el TED brinde un informe oficial en las siguientes horas.

El candidato a primer concejal por APB Súmate, Mauricio Noya, expresó la satisfacción de la organización política por la resolución emitida por el ente electoral, señalando que el TED actuó en estricto cumplimiento de la ley y reafirmó la legalidad de la postulación de Manfred Reyes Villa.

“Desde Súmate expresamos nuestra satisfacción con esta resolución. La candidatura de Manfred Reyes Villa nunca estuvo en riesgo, porque cumple con todos los requisitos exigidos por la norma y porque todas sus acciones siempre estuvieron apegadas a la legalidad”, sostuvo Noya.

Asimismo, indicó que los cuestionamientos presentados en contra del candidato responden a intereses políticos sin sustento jurídico, promovidos por sectores que —dijo— carecen de propuestas y de una visión clara para el desarrollo de Cochabamba.

“Estas acciones forman parte de una chicana política impulsada por actores desesperados, que no tienen nada que ofrecerle al pueblo cochabambino. La guerra sucia no tiene efecto cuando la ley es clara y se actúa con transparencia”, afirmó.

Noya remarcó que la población cochabambina no quiere retroceder ni volver al pasado, y apuesta por una gestión con experiencia, resultados y proyección de futuro.¡

“Cochabamba quiere seguir progresando, quiere seguir el camino del desarrollo. Y solo con Manfred Reyes Villa se garantiza que Cochabamba continúe consolidándose como la mejor ciudad de Bolivia”, concluyó.