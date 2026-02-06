BCB aprueba un "préstamo extraordinaria" de Bs 31,8 millones a favor del Ministerio de Economía

El Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó un "préstamo extraordinario" de 31,8 millones de bolivianos a favor del Ministerio de Economía.

"En el marco de lo establecido en la disposición final primera de la Ley N°1705 del Presupuesto General del Estado - PGE 2026. aprobar el otorgamiento de un Crédito Extraordinario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en los términos y condiciones siguientes", señala la Resolución 11/2026 aprobada por el BCB.

Según las especificaciones, el crédito será entregado a un plazo de 35 años y un periodo de gracia capital de 5 años.

Además, tiene una tasa de interés: 4,55 % anual y el monto fue entregado en un solo monto el 2 de febrero.

El hecho, va en contra de lo expresado por el Gobierno de Rodrigo Paz al inicio de su gestión, ya que el Mandatario criticó en más de una ocasión que la anterior gestión de Luis Arce haya usado al BCB como una "caja chica".

"La decisión, que hemos asumido como Gobierno, es que esto deja de ser una caja chica (del Gobierno de turno) y empieza a funcionar como un banco para todos los bolivianos", manifestó Paz desde el hall de Palacio Quemado en noviembre del año pasado.