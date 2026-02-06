Economía reporta que más de 100.000 bolivianos ya cobraron el Bono PEPE

Más de 100.000 personas cobraron el bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad), que consiste en un apoyo económico temporal para las familias bolivianas más vulnerables, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el titular de esa cartera de Estado, José Gabriel Espinoza, informó que "en Bolivia ha sido cobrado por más de 100.000 personas hasta ahora".

Por otro lado, Espinoza aprovechó la oportunidad para informar que el Banco Mundial aprobó 200 millones de dólares para Bolivia.

Aseguró, en ese sentido, que el Gobierno continúa gestionando financiamiento externo, no sólo para el sector público sino también para el privado, por lo que también sostiene conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales. "Y en los próximos días estaremos dando noticias" al respecto, anunció el ministro.

Durante estos días Espinoza se encuentra en Washington, Estados Unidos. El jueves se reunió con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro. Ella afirmó que este organismo "apoya los esfuerzos del Gobierno para modernizar la administración pública social y brindar una mejor atención a los hogares vulnerables".

¿Qué es el bono PEPE?

Es un apoyo económico temporal de Bs 450, entregado por el Estado para ayudar a las familias bolivianas más vulnerables. Comenzó a pagarse el 26 de enero en todo el país.

Este beneficio se divide en tres pagos mensuales de Bs 150, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, y no reemplaza ni modifica ninguno de los bonos o rentas vigentes. Tiene un plazo máximo de cobro hasta el 30 de abril del presente año.

Está dirigido a personas y familias que reciben: el Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Bono Anual de Indigencia o Ceguera, Bono de Discapacidad Grave o muy Grave, Renta Dignidad (no rentista).