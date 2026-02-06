Suspenden a juez Zeballos a 11 días de su detención por el caso “maletas”

Pese a que el juez Hebert Zeballos intentó prolongar su permiso desde la cárcel de Palmasola para evitar su suspensión, ayer una comisión le informó que no ejercerá mñás la judicatura.

Hebert fue aprehendido el 25 de enero, hace 11 días, por su vinculación con el caso “maletas”.

Personal del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz se trasladó hasta la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, y notificó a Zeballos con la suspensión de sus funciones, luego que el Tribunal Departamental de Justicia le negara la ampliación de un permiso por cinco días.

Fue aprehendido el 23 de enero y dos días después, el 25 de enero, fue enviado a la cárcel por 120 días. Es uno de los acusados, junto a la exdiputada Rojas, por caso “maletas”.

El caso tiene hasta el momento cinco involucrados en la cárcel y a una mujer con detención domiciliaria.

Los cargos que pesan sobre los involucrados son tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Zeballos fue detenido porque en su galpón en el que operaba una empresa de seguridad , se encontró 70 kilos de marihuana.

La infraestructura fue allanada por la Fiscalía el 21 de enero, luego de establecerse que allí se llevaron el 30 de noviembre, un día después de llegar desde Estados Unidos en un jet privado, más de una treintena de maletas, de las que no se conoce su ubicación y contenido.

Video

En un reciente video de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Viru Viru se ve al juez, el 29 de noviembre, conversando con un exfuncionario aduanero, que inicialmente había asegurado desconocer el arribo del inusual número de maletas.

Investigación

Jueces que se consideran rectos pero que, por temor a represalias, pidieron reserva de sus nombres se comunicaron con el diario El Deber para expresar su malestar contra las autoridades por su actuación respecto a su colega Hebert Zeballos.

Expresaron que, desde el primer día de su aprehensión, el juez Zeballos debió ser destituido de sus funciones porque está siendo procesado por tráfico de sustancias controladas, un delito de lesa humanidad.

“Es una vergüenza que las autoridades sigan tibias, el juez Zeballos debió ser destituido el primer día de su aprehensión porque está siendo juzgado por narcotráfico, dijeron los jueces.