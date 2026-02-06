YPFB asegura que "aisló el problema" y garantiza abastecimiento de calidad "desde ahora"

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, aseguró que la estatal ya identificó y aisló el problema que afectó la calidad de la gasolina y desde ahora los choferes ya puede cargar combustible sin ningún temor. La autoridad explicó que, tras un trabajo técnico exhaustivo, se logró separar del sistema los dos tanques involucrados para proceder con su limpieza y evitar que el inconveniente se repita.

"Eso (cargar combustible de calidad) ya se puede hacer desde ahora, Todo este trabajo técnico ha servido justamente para hacer este diagnóstico y poder identificar el problema, que ya lo hemos separado, ya está aislado de todo el sistema", aseguró el presidente.

En ese sentido, Akly señaló que este diagnóstico fue posible gracias a un amplio despliegue de controles y análisis en más de 180 laboratorios, realizados de manera conjunta en las diferentes plantas a nivel nacional. "Estos estudios permitieron detectar el foco del problema y tomar acciones inmediatas para garantizar que el combustible que actualmente ingresa al sistema cumpla con todas las especificaciones de calidad", dijo.

En ese sentido, la autoridad indicó que la gasolina que se está importando cuenta con certificaciones de origen y pasa por procesos de verificación que incluyen la revisión de su coloración y las mezclas correspondientes. Además, advirtió que algunos reportes que circularon en redes sociales muestran combustibles "fuera de especificación y coloración", que podrían haber sido manipulados o trasladados a recipientes no adecuados, lo que alteraría sus características.

Asimismo, informó que YPFB abrió espacios de diálogo con sectores del transporte, como mototaxistas en Santa Cruz y representantes del transporte en el occidente del país, con el objetivo de escuchar sus observaciones y conocer cómo percibieron el desempeño de sus motores tras el uso del combustible cuestionado.

Por su parte, los choferes aseguran que la mala calidad del combustible causa bastante perjuicio en sus vehículos, incluso, hay quienes aseguran que tuvieron que comprar otro motor, con gastos por encima de los Bs 30.000 y piden resarcimiento.