28 establecimientos de Oruro reciben Certificación de Calidad gestionada por el Ministerio de Turismo

Un total de 28 establecimientos gastronómicos del municipio de Oruro recibieron la Certificación de Compromiso de Calidad Turística, un reconocimiento de alcance internacional que tiene como objetivo fortalecer la calidad del servicio gastronómico y mejorar la experiencia de los visitantes, especialmente en los espacios ubicados a lo largo del recorrido del Carnaval de Oruro 2026. “El objetivo del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía es implementar estos procesos de capacitación y certificación de manera continua durante todo el año a nivel nacional, con el fin de ampliar progresivamente el número de emprendimientos certificados y contribuir a la reactivación económica del sector gastronómico”, señaló la ministra Cinthya Yáñez.

Los establecimientos beneficiarios participaron en el Programa del Sistema de Calidad Turístico Boliviano – Buenas Prácticas, implementado por Gateway Bolivia Consultores, empresa especializada en gestión turística. Este modelo se basa en la transferencia tecnológica del Sistema de Calidad Turística Española y se posiciona como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad del sector, fortalecer la identidad de los destinos turísticos y generar mayor confianza en los visitantes nacionales e internacionales.

Los establecimientos certificados ofrecen una amplia y diversa propuesta gastronómica, en la que se evidencia la presencia de platos tradicionales de Oruro, vinculados a su patrimonio alimentario, junto a una oferta que incluye charquekan, carnes a la parrilla, chorizos, cordero, salteñas, sándwiches, hamburguesas, pizzas, pastelería, entre otros.

Cada establecimiento fue evaluado por el Viceministerio de Gastronomía, verificando el cumplimiento de los estándares requeridos para acceder a la certificación y al Distintivo de Compromiso de Calidad, el cual será exhibido en las puertas de los locales para facilitar su identificación por parte de los visitantes.

Durante el proceso de formación, el personal de restaurantes, bares y cafeterías fortaleció competencias en inocuidad alimentaria, manipulación de alimentos, gestión de residuos, diseño y optimización de cartas, costeo de recetas, atención al cliente, comercialización, protocolos internos,