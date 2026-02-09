Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026

Publicado el 09/02/2026 a las 8h11
Los sueños y deseos se hacen realidad en Alasita, siempre y cuando, esté de por medio la fe de uno mismo. “Tienes que venir con energías positivas y comprar las cositas con mucha fe, sino no funciona”, comentó don Ángel Calcina, el artesano que se ha convertido en el “amuleto’ de la suerte de la feria que se encuentra en el Parque Urbano de la ciudad de La Paz.

“El año pasado vino Rodrigo Paz, le entregué su credencial de Presidente”, recordó a tiempo de señalar que hoy es el Primer Mandatario. En su puesto expone la fotografía de aquel momento especial. Mientras muchas personas, entre ellos jóvenes estudiantes y universitarios, hacen una fila para llevarse un certificado o título, don Ángel rememoró el día en el que llegó a su puesto el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. “Por entonces era un importante dirigente del MNR, vino y le entregue su credencial de Presidente. Luego gobernó el país en esa condición”, indicó.

Entre otras personalidades quienes visitaron al artesano también se encuentra el expresidente Luis Arce, quien llegó a este puesto de venta en la inauguración de la feria en 2020. El hombre de los “títulos mágicos” refirió que el año pasado llegó también a su puesto otro de los candidatos a presidente, pero no le fue bien. “Vino uno de los que perdió las elecciones, llegó muy altanero y me dijo ‘dame esto y el otro’, las cosas no son así. Tiene que creer en esto y llegar con fe, no como si se tuviera la obligación. No le fue bien”, comentó Calcina, quien agregó que ya se acercaron tres candidatos para las elecciones subnacionales.

“Los tres llegaron con el deseo de ganar las elecciones y ser alcaldes de La Paz”, afirmó mientras firma un título y certificado. Jhonny Plata, César Dockweiler e Iván Arias se acercaron al artesano para llevarse las credenciales en miniatura. “Mis manos pueden ser mágicas, pero la fe también es lo más importante. Así que la persona que cree más y tuvo más fe al comprar será el nuevo alcalde”, aseguró.

El artesano pidió a un joven cliente que anote su nombre completo y datos personales para imprimir su título profesional. “Vienen muchos universitarios con el deseo de terminar sus carreras académicas. Los estudiantes de colegio buscan acabar el bachillerato, pero vienen hasta niños”, dijo. Algunos padres de familia también llegan al puesto de don Ángel y le piden títulos para sus hijos, ofrece los certificados de todas las universidades que funcionan en el país y de todas las profesiones. “Algunos también nos piden título de profesión de universidades de otros países, por ejemplo, me piden de la Universidad de Harvard, Toronto o Pekín.

Entonces se los hacemos con mucho cariño”, agregó. Los candidatos a gobernadores, alcaldes y concejales ya reservaron su día para visitar el puesto de Calcina, quien espera por los visitantes a la feria de Alasita. 

 

Viral 

 Calcina se animó a subir a las redes sociales un video donde se lo ve junto al actual presidente, Rodrigo Paz, cuando le entregaba su credencial de Presidente. “Ese día cree mi página y en menos de 24 horas ya tenía mil suscriptores, luego crecí en Tik Tok, lo que me hizo llegar a muchas más personas. Eso me ayudó para que mi negocio vuelva a crecer”, comentó.

