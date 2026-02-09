Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más

Publicado el 09/02/2026 a las 8h14
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1709, que modifica la Ley N.º 1352 y amplía a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de las autoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, una vez que hayan cesado o sido destituidas de sus cargos.

De esta manera las exautoridades del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no podrán salir del país hasta el 8 de mayo de 2026.

El artículo único de la norma establece como objeto de la ley la obligación de permanecer en el país durante un periodo de seis meses posteriores al cese de mandato o destitución de la Presidenta o el Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras o Ministros de Estado, Gobernadoras o Gobernadores, Alcaldesas o Alcaldes, Asambleístas Nacionales y Departamentales, Concejales Municipales, así como de las Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

Esta disposición tiene como finalidad garantizar la rendición de informes requeridos por las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y la protección de los intereses del Estado.

La ley fue sancionada la jornada de este sábado por el Senado, durante una sesión virtual, como parte del tratamiento legislativo del proyecto de ley remitido hace tres días por la Cámara de Diputados.

Ley 1352

La ley 1352 tuvo “una curiosa promulgación y aplicación”: fue sancionada en agosto de 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez, pero esta se resistió a promulgarla.

Dicha promulgación la realizó entonces la presidenta del Senado, Eva Copa; sin embargo, el Ejecutivo no la publicó en la Gaceta Oficial, impidiendo que entrara en vigencia. En diciembre de 2020, cuando Luis Arce ya era presidente, ordenó finalmente la publicación de la ley, y desde entonces se encontraba vigente.

