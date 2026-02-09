YPFB no adjudicó el servicio para la provisión de inspección de calidad de hidrocarburos importados

Ante algunas publicaciones carentes de veracidad, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el 11 de diciembre de 2025, se publicó en la página web de YPFB el proceso de licitación PAC 5989, referido a la invitación internacional de empresas especializadas en el servicio de inspección de calidad de los combustibles importados para la gestión 2026, proceso que publica sus resultados de apertura de sobres de manera pública, lo que no significa que ha sido adjudicado a los oferentes.

Precisar también, que realizadas las evaluaciones técnicas se identificaron observaciones técnicas en las ofertas por lo que el mismo “no fue adjudicado”.

La Estatal Petrolera cuenta además con el servicio de inspección de calidad de hidrocarburos importados a cargo de YPFB Refinación, lo que permite garantizar la operatividad y cumplimiento de requisitos de calidad.

YPFB reafirma que todos sus procesos de contratación y adquisición se desarrollan con transparencia y en estricto cumplimiento a la normativa vigente.

El servicio de inspección de calidad de combustibles es fundamental para YPFB ya que garantiza la verificación de cumplimiento de las condiciones de calidad de los hidrocarburos importados.

Conforme a la nueva política de comunicación e información transparente de nuestra empresa estatal, invitamos a los medios a realizar todas las consultas que requieran de forma directa a objeto de contar con datos actualizados para el mejor ejercicio de su labor de comunicación.