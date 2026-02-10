Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz

El gobierno de Rodrigo Paz cumplió tres meses desde que fue posesionado como presidente tras ganar elección presidencial.

La victoria fue contundente incluso luego de que se percibieran las primeras grietas en el binomio entre la primera y la segunda vuelta.

En un amplio reportaje del diario El País de Tarija se menciona, entre otras cosas, los “tres agujeros”que tuvo hasta el momento la gestión de Rodrigo Paz: el caso de las 32 maletas, el Senasag y “gasolina negra”.

A estos se podría agregar un “agujero” más que es la relación tensa entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara.

Las 32 maletas

En la todavía breve gestión de Paz, este escándalo se bautizó como “32 maletas”.Una exdiputada de Creemos, Laura Rojas, llega en vuelo chárter a Santa Cruz desde Los Ángeles con sus dos hijas y 32 maletas que pasa por Viru Viru con su pasaporte diplomático caducado el 29 de noviembre y deposita en un hangar de una empresa de seguridad propiedad de un juez, Herbert Zeballos, donde se encuentran armas y marihuana en el posterior allanamiento.

Hasta el momento hay cinco detenidos, incluida Rojas y el juez Zebalo, pero hasta el momento nada del destino y contenido de las maletas.

El Senasag

El 8 de enero dos sicarios en motocicleta asesinaron a Mauricio Aramayo en Tarija. Aramayo había pasado fugazmente por la dirección departamental del Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria (Senasag), que entre otras cosas administra las guías para cerrar cargas en camiones y que nadie las pueda husmear hasta el destino.

Aramayo sin embargo, era conocido por ser mano derecha operativa de Paz Pereira en Tarija. La fecha, la persona y el lugar del crimen dejaban entrever que se trataba de un mensaje directo al presidente. Fue Carla Faval, vocera oficial de Paz Pereira, quien vinculó el asesinato a la negativa de Aramayo de aceptar una coima. La Fiscalía detuvo a autores materiales de la muerte de Aramayo y dijo tener cercado al “autor intelectual”, sin embargo, nunca fue aprehendido.

La gasolina

El último escándalo ha tenido que ver con la calidad del combustible, un asunto absolutamente sensible en el país y que, tras varios días de denuncias, el gobierno ha acabado por asumir la responsabilidad, aunque solo una parte.