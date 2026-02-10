Santa Cruz en alerta roja frente a 1ra muerte e incremento de chikungunya

Ante primera muerte e incremento de casos de chikungunya, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz declaró alerta roja y activó una campaña intensiva de destrucción de criaderos de mosquitos.

“Son actualmente 1.398 casos que estamos reportando como casos positivos de chikungunya. Y esto hace que nosotros alertemos a la población para poder ya iniciar una campaña mucho más fuerte en los diferentes barrios”, informó a Erbol el director del Sedes, Julio César Koca.

Un hombre de 80 años, con enfermedad de base, es el primer fallecido por chikungunya en Santa Cruz, según el Sedes.

“Estamos muy preocupados. Estamos en una epidemia de alta transmisión por la chikungunya”, señaló el jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado.

Los equipos de salud se desplegaron en los barrios para intervenir en los puntos donde se identificaron casos positivos y posibles focos de reproducción del mosquito transmisor.

Criaderos

Las acciones incluyen la destrucción de criaderos, fumigación posterior y bloqueo epidemiológico, en algunos casos con intervenciones casa por casa.

El 88 % de los casos confirmado son de la ciudad de Santa Cruz y otros municipios con alta incidencia son La Guardia, Cotoca, San Julián y Yapacaní entre otros.

“La responsabilidad está en casa, el enemigo, el Aedes Aegypti, vive en la casa, hay que limpiar los envases que puedan tener agua limpia y así evitar esta enfermedad que hoy nos está golpeando”, señaló Hurtado.

Hurtado además pidió a los municipios realizar acciones para contener la enfermedad y evitar que la epidemia se desborde.

Síntomas

Los síntomas son fiebre alta, mareo, vómitos, dolor de cabeza constante, dolor por detrás de los ojos, manchas rojas en todo el cuerpo, cansancio excesivo sin razón aparente, dolor en articulaciones y huesos.

Koca recomendó acudir al centro de salud más cercano ante los primeros síntomas para confirmar o descartar la enfermedad. Insistió en no automedicarse.

Además hay 26 pacientes internados, seis en terapia intensiva y dos de ellos son bebés que tienen complicaciones por meningitis viral. Además 26 de los 56 municipios de Santa Cruz han reportado casos.

Las autoridades recomiendan a la población sumarse al control de esta enfermedad dentro de sus hogares realizando la destrucción de criaderos después de las lluvias o una vez por semana.