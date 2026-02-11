Dos resoluciones del TED Cochabamba, de 3 emitidas, están en apelación en TSE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, dijo ayer que Sala Plena recibió una cantidad importante de apelaciones por el tema de inhabilitación de candidaturas, entre ellas la de Manfred Reyes Villa de APB-Súmate.

Ávila indicó que la Sala Plena del TSE se encuentra en etapa de análisis de estas apelaciones. “Tenemos cinco días hábiles para emitir este criterio y vamos a cumplirlo, dando el pronunciamiento de Sala Plena”, aseguró.

Además de la demanda contra Reyes Villa, al TED ingresaron 17 demandas de inhabilitación contra candidatos de todo el departamento, pero solo cinco han sido admitidas formalmente para su resolución dentro del plazo legal.

Muchas de las demandas no han cumplido con requisitos formales, motivo por el cual el TED ha solicitado a los demandantes que subsanen las observaciones antes de su tramitación o ha considerado algunas como no presentadas de manera efectiva.

Además, del caso de Reyes Villa, el TED resolvió también los casos de los candidatos José Carlos Sánchez Verazaín, postulante a la alcaldía de Cercado y de la Héctor Cartagena, postulante al municipio de Quillacollo.

Caso Reyes Villa

La demanda de inhabilitación de Reyes Villa, candidato por la agrupación política APB-Súmate, fue presentada por el diputado Julio Carvajal González con el argumento de que una nueva elección de Reyes Villa es contraria a la limitación constitucional de reelección de autoridades elegidas por voto popular.

Sin embargo, el TSE declaró improbada la demanda de inhabilitación contra Reyes Villa y ratificando su habilitación como candidato a la Alcaldía de Cercado.

El fundamento principal del TED para denegar la inhabilitación fue que no se encontraron méritos jurídicos suficientes que acrediten la causal invocada por la parte demandante para privar al candidato de su participación electoral.

El demandante no está de acuerdo con la resolución del TED y apeló al TSE

Caso Sánchez Verazaín

El TED declaró improbada la demanda contra el candidato a la alcaldía de Cercado por el tema de residencia y le dio luz verde para ejercer su candidatura y todas las actividades ligadas a la campaña.