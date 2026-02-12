Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo

En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading II, el Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, informó que unas 30 personas fueron notificadas en los últimos días. Se procedió con la anotación de sus bienes que, posteriormente, serán rematados para la recuperación de los montos malversados en favor del Estado boliviano.

"En el caso Botrading II, se ha realizado la anotación de bienes de casi 30 personas involucradas. Con estas imputaciones vamos a solicitar el trámite del remate de esos bienes para la recuperación de los montos que fueron malversados por estas personas", indicó la autoridad.

Del mismo modo, añadió que en el caso Botrading I, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, tiene mandamiento de aprehensión, teniendo diligenciado el sello azul para su búsqueda internacional.

"Este señor tiene una imputación formal, se lo ha declarado rebelde y contumaz a la ley y se le extendió el mandamiento de aprehensión", sostuvo León. Agregó que, de acuerdo con el reporte de Interpol, el sello rojo se encuentra en trámite y se efectivizará en las próximas horas, con lo que se procederá con su extradición.

El Procurador reafirmó el compromiso de la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos para transparentar la gestión de los recursos estatales. Esta instancia busca responder a la demanda ciudadana de conocer la verdad y aplicar los procedimientos legales para recuperar los fondos mal administrados por ex servidores públicos del sector.