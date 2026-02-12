Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña

País
Redacción Central
Publicado el 12/02/2026 a las 8h22
ESCUCHA LA NOTICIA

Seis personas se encuentran en terapia intensiva con complicaciones neurológicas debido al chikunguña en Santa Cruz. Además, se reporta más de 1.400 personas contagiadas.

Según el director de Epidemiología, Carlos Hurtado, hay dos recién nacidos que están con un estado de salud delicado. Las autoridades ya declararon alerta roja sanitaria en el departamento.

Por su parte, la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica y Medicina, Roxana Salamanca, informó que, además de Santa Cruz, que es el departamento con más casos, está Cochabamba, con 94.

Asimismo, se han reportado 14 casos en Tarija, 10 en Beni y siete casos en Chuquisaca. La autoridad pidió a la población evitar aguas estancadas para evitar la propagación de la enfermedad.

Mientras, el Sedes cruceño pidió evitar automedicarse y acudir a un centro cercano apenas se tengan los síntomas, entre ellos, fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y malestar en general.

En tanto, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, solicitó la convocatoria inmediata a un Centro de Operaciones de Emergencia Departamental para enfrentar el brote.

La preocupación del sector salud se sustenta en el aumento progresivo de casos. Según detalló, ya se reporta un fallecido, mientras que más de 29 pacientes permanecen internados, de los cuales seis se encuentran en estado grave y tres neonatos están hospitalizados en condición delicada.

Alerta

El titular del Colegio Médico alertó que la proximidad de las fiestas de Carnaval podría generar un mayor incremento de contagios si no se toman acciones inmediatas y coordinadas entre la Gobernación y la Alcaldía.

Entre las medidas urgentes, Vargas planteó la realización de mingas para eliminar criaderos de mosquitos, campañas de concientización ciudadana y el fortalecimiento del sistema sanitario.

Salud

Señaló que es necesario capacitar al personal de salud, dotar de reactivos a los centros de primer nivel para la toma de muestras y habilitar salas de aislamiento, a fin de evitar una eventual saturación hospitalaria.

En medio de una alerta sanitaria, en Santa Cruz, vecinos denuncian el descuido de la capital cruceña, afirman que hay varias zonas con bastante maleza, además de sectores que tienen llantas acumuladas y microbasurales, lo cual se convierte en criaderos de mosquitos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
2
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
3
Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña
4
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
5
TSE afina datos del Padrón Electoral y la lista de los candidatos habilitados

Lo más compartido

1
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
2
Comunicado BNB
3
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
4
Transparencia Internacional: Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo en 2025
5
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro

Más en País

12/02/2026
En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica de defensa auspiciada por Estados...
Ver más
12/02/2026
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading II, el Procurador General del Estado,...
Ver más
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por el combustible de mala calidad, que ha...
Ver más
12/02/2026
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de una investigación por la presunta compra...
Ver más
12/02/2026
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país.
Ver más
12/02/2026
El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares
El Jueves de Comadres, que inicia el tiempo más intenso del Carnaval, es una fiesta originada hace tres siglos en Tarija, casi igual que como la celebramos actualmente, y extendida ahora a...
Ver más
12/02/2026
Celebración. El Jueves de Comadres nació en Tarija y su fin trascendía el simple festejo
En Portada
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de...
vista
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron diferentes objetos prohibidos en las...
vista
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por...
vista
12/02/2026 País
El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país.
vista
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading II, el Procurador General del Estado,...
vista
12/02/2026 Economía
Precintan tanque de almacenamiento que contenía combustible fuera de especificaciones
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cumplió este jueves con el precintado de un tanque de almacenamiento de la empresa YPFB Logística en la Planta...
vista
Actualidad
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica...
Ver más
12/02/2026 País
En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron...
Ver más
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading...
Ver más
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12...
Ver más
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
Deportes
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
Doble Click
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl