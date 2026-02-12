Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña

Seis personas se encuentran en terapia intensiva con complicaciones neurológicas debido al chikunguña en Santa Cruz. Además, se reporta más de 1.400 personas contagiadas.

Según el director de Epidemiología, Carlos Hurtado, hay dos recién nacidos que están con un estado de salud delicado. Las autoridades ya declararon alerta roja sanitaria en el departamento.

Por su parte, la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica y Medicina, Roxana Salamanca, informó que, además de Santa Cruz, que es el departamento con más casos, está Cochabamba, con 94.

Asimismo, se han reportado 14 casos en Tarija, 10 en Beni y siete casos en Chuquisaca. La autoridad pidió a la población evitar aguas estancadas para evitar la propagación de la enfermedad.

Mientras, el Sedes cruceño pidió evitar automedicarse y acudir a un centro cercano apenas se tengan los síntomas, entre ellos, fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y malestar en general.

En tanto, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, solicitó la convocatoria inmediata a un Centro de Operaciones de Emergencia Departamental para enfrentar el brote.

La preocupación del sector salud se sustenta en el aumento progresivo de casos. Según detalló, ya se reporta un fallecido, mientras que más de 29 pacientes permanecen internados, de los cuales seis se encuentran en estado grave y tres neonatos están hospitalizados en condición delicada.

Alerta

El titular del Colegio Médico alertó que la proximidad de las fiestas de Carnaval podría generar un mayor incremento de contagios si no se toman acciones inmediatas y coordinadas entre la Gobernación y la Alcaldía.

Entre las medidas urgentes, Vargas planteó la realización de mingas para eliminar criaderos de mosquitos, campañas de concientización ciudadana y el fortalecimiento del sistema sanitario.

Salud

Señaló que es necesario capacitar al personal de salud, dotar de reactivos a los centros de primer nivel para la toma de muestras y habilitar salas de aislamiento, a fin de evitar una eventual saturación hospitalaria.

En medio de una alerta sanitaria, en Santa Cruz, vecinos denuncian el descuido de la capital cruceña, afirman que hay varias zonas con bastante maleza, además de sectores que tienen llantas acumuladas y microbasurales, lo cual se convierte en criaderos de mosquitos.