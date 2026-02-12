TSE afina datos del Padrón Electoral y la lista de los candidatos habilitados

El 14 de febrero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplirá dos actividades de vital importancia para el desarrollo de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026: la publicación del Padrón Electoral y de las listas de candidatos habilitados que participarán en esos comicios.

“El sábado vamos a publicar para el conocimiento de todo Bolivia la cantidad de Padrón Electoral que se va a utilizar en este proceso de elecciones subnacionales”, indicó Gustavo Ávila, presidente del TSE.

Padrón

El Padrón Electoral es el registro oficial de ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar en un proceso electoral. En Bolivia, este padrón es elaborado y actualizado por el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y administrado por el TSE.

Incluye a todos los bolivianos y bolivianas que han cumplido 18 años, así como a ciudadanos en el exterior que han registrado su nombre para participar en elecciones.

Para las elecciones subnacionales no se toma en cuenta a los bolivianos inscritos en el exterior del país.

El Padrón Electoral para las elecciones de 2025 contó con 7.937.138 ciudadanos habilitados para sufragar, de estos 7.567.207 estaban en Bolivia y 369.931 en el exterior.

Para las elecciones subnacionales (municipales y departamentales) solamente votan los ciudadanos empadronados en Bolivia.

Reclamos

En ese marco, la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí), dependiente del TSE, inició el procesamiento de los reclamos presentados por ciudadanos inhabilitados en el Padrón Electoral.

Como parte de este procedimiento, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) remitirán al Serecí nacional las resoluciones que atienden los reclamos de personas inhabilitadas, así como las solicitudes recibidas por los Serecí departamentales, para su revisión y procesamiento correspondiente.

Habilitados

Ávila informó además que el TSE recibió más de 10.000 solicitudes de sustitución de candidatos inhabilitados. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, se procederá a publicar la lista oficial de candidatos habilitados para los comicios subnacionales.

Respecto a las inhabilitaciones, la autoridad reiteró que el Órgano Electoral hará cumplir la Constitución y la ley para garantizar la legalidad del proceso electoral.

“No vamos a dejar de cumplir la Constitución y la ley. (Los inhabilitados) ya han recurrido a los estrados nacionales; hasta el momento hemos estado presentes en 19 audiencias de amparo constitucional. Las 19 audiencias, en diferentes puntos de Bolivia, le han dado la razón al Órgano Electoral”, manifestó Ávila.