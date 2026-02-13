Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo

Este viernes 13 de febrero fenece el plazo para que el Estado boliviano cumpla con el resarcimiento económico a una treintena de víctimas del caso conocido como 'Hotel Las Américas' o 'Terrorismo'. Ver más Caso 'Terrorismo': Fenece plazo para el resarcimiento

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante los cuatro días de Carnaval se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, además de un... Ver más Senamhi prevé lluvias y leve descenso de temperaturas en el país durante el Carnaval