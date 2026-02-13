Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo
País
Publicado el 13/02/2026 a las 17h27
El sector del Transporte Libre de Cochabamba decidió este viernes levantar los bloqueos instalados en carreteras hacia Santa Cruz y otras regiones del oriente del país, e ingresar en un cuarto intermedio tras una convocatoria del Gobierno.
Los transportistas informaron que la reunión con las autoridades está programada para el miércoles en la ciudad de La Paz, luego de un encuentro realizado en Sacaba.
La medida busca generar un espacio de diálogo con el Gobierno para atender las demandas del sector sin afectar la movilidad en las principales vías del país
