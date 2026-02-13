TSE vigila elección de 72 asambleístas indígenas por método y norma propios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisa la elección de representantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (Npioc) además del Pueblo Afroboliviano, por normas y procedimientos propios, ante las asambleas departamentales, regionales y concejos municipales.

Esta supervisión la realiza a través del Tribunal Electoral Departamental de casa región

En todo el país se eligen 72 representantes (36 titulares y 36 suplentes).

Los TED, en el marco de las actividades del Calendario Electoral y a solicitud de las autoridades y organizaciones de Npioc y del Pueblo Afroboliviano, supervisará la elección de las 72 autoridades políticas.

En el ejercicio de la democracia comunitaria, las Npioc y el pueblo afroboliviano eligen autoridades políticas en sus propios espacios orgánicos y de decisión colectiva, como son la asamblea, ñemboati, tantachawi, tantakuy, el congreso o el cabildo, instancias convocadas por autoridades del autogobierno y las entidades de representación, conforme a sus normas y procedimientos propios.

Este proceso de elección de autoridades indígena originarios ya empezó el 30 de enero con el pueblo Mosetén, nación indígena amazónica de aproximadamente 3.642 habitantes (Censo, 2024) asentada principalmente en el departamento de La Paz, que eligió a dos asambleístas departamentales, uno titular y otro suplente, según el boletín Fuente Direta del TSE.

Planificación

Para el 2 de febrero estaba programado supervisar la elección de dos asambleístas departamentales (titular y suplente) de la Nación Indígena Originaria Yampara, cuya poblacíón aproximada de 3.830 (Censo, 2024) habita principalmente en las provincias de Yamparáez y Zudañez del departamento de Chuquisaca.

Comisión

La supervisión estará a cargo de una comisión técnica del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y se realizará en el marco de la Ley Nº 1700, los Estatutos Autonómicos, las Cartas Orgánicas Municipales, la legislación departamental y municipal vigente, que reconocen la representación política de las Npioc y el pueblo afroboliviano para estas subnacionales.