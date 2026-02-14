Carnaval de Oruro: 10 datos que revelan la grandeza de la mayor fiesta folclórica de Bolivia

Publicado el 14/02/2026 a las 10h07
Considerado la mayor expresión folklórica y devocional del país, el Carnaval de Oruro se consolida cada año como uno de los acontecimientos culturales más importantes de Bolivia y del mundo. A continuación, diez datos clave que reflejan su magnitud histórica, organizativa y espiritual.

1. Más de dos siglos de tradición viva

El Carnaval de Oruro cuenta con más de 200 años de historia documentada, resultado del sincretismo entre rituales ancestrales andinos y la fe católica, consolidándose como un pilar de la identidad cultural boliviana.

2.Danzas emblemáticas y centenarias

Entre las danzas más antiguas e institucionalizadas figuran la Diablada, la Morenada, los Tobas, los Incas y la Llamerada, consideradas pilares fundamentales de la festividad.

3. Participación de 52 conjuntos folclóricos

Actualmente, 52 fraternidades oficialmente reconocidas forman parte de la Entrada del Carnaval, representando a distintos sectores sociales y culturales del país.

4. Organización estructurada en seis grupos

La Entrada está dividida en seis bloques organizativos, donde el orden de participación responde a la antigüedad institucional de cada conjunto, garantizando respeto a la tradición.

5. Apertura tradicional con Diablada

Cada grupo inicia con una Diablada, seguida de una Morenada y un conjunto de Caporales, complementándose con otras danzas que enriquecen el recorrido.

6. Conjuntos centenarios abren la festividad

La peregrinación comienza con los tres conjuntos más antiguos del Carnaval: La Diablada Auténtica Oruro que tiene 120 años de institucionalización, Incas Hijos del Sol, que tiene 119 años y la Morenada Zona Norte que tiene 112 años.

Estos elencos centenarios marcan el inicio de la promesa ante la Virgen del Socavón, patrona de los mineros.

7. Diversidad de danzas

El Carnaval está conformado por cinco conjuntos de Diablada, siete de Morenada, tres de Tobas, seis de Caporales, dos de Kullawada, dos de Waca Waca, tres de Tinkus y dos de Llamerada, entre otras expresiones reconocidas oficialmente.

8. Una manifestación de fe y devoción

A diferencia de otros carnavales internacionales, en Oruro la danza no responde a un criterio competitivo, sino a una promesa de fe. Miles de danzarines participan como acto de agradecimiento y devoción religiosa.

9. Reconocimiento internacional

En 2001, la UNESCO declaró al Carnaval de Oruro Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, destacando sus 18 especialidades de danzas y su profundo valor cultural.

10. Entre los más grandes del mundo

El Carnaval de Oruro se encuentra entre los diez carnavales más importantes a nivel mundial y es el único donde la Entrada se vive como peregrinación religiosa, con más de 20 horas continuas de danza hasta el Santuario del Socavón en los casi cuatro kilómetros de recorrido.

El Carnaval 2026 se celebrará este sábado y mañana domingo, fechas en la que Oruro volverá a convertirse en el epicentro de la cultura, la fe y la identidad del pueblo boliviano.

14/02/2026
Al ritmo tarijeño, presidente Paz alienta: "Nos merecemos un gran carnaval"
En un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales, el presidente Rodrigo Paz se sumó a las celebraciones del carnaval y compartió un momento festivo...
14/02/2026
Todas las carreteras del país se encuentran habilitadas y transitables durante el Carnaval
En pleno Carnaval, la red vial fundamental del país se encuentra expedita y habilitada para la circulación vehicular, según el mapa de Transitabilidad de la...
Las principales calles de la ciudad de Oruro se colmaron este sábado de miles de visitantes provenientes de distintas regiones del país y del exterior, quienes presenciaron el Sábado de Peregrinación...
14/02/2026
Oruro vibra con folklore y música en la Entrada en devoción a la Virgen del Socavón
La ciudad de Oruro, conocida como la tierra del amor y del Carnaval, se alista para recibir a visitantes nacionales e internacionales que presenciarán el paso de 52 conjuntos durante la mayor fiesta...
13/02/2026
Oruro se prepara para recibir a 52 conjuntos en el Carnaval en honor a la Virgen del Socavón
El presidente Rodrigo Paz Pereira encabezó este viernes la tradicional ch’alla en la Casa Grande del Pueblo y expresó sus deseos para que la población disfrute de las celebraciones de Carnaval.
13/02/2026
Presidente Paz realiza la tradicional ch’alla en la Casa Grande
El sector del Transporte Libre de Cochabamba decidió este viernes levantar los bloqueos instalados en carreteras hacia Santa Cruz y otras regiones del oriente del país, e ingresar en un cuarto...
13/02/2026
Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo
