Presidente Paz designa a Freddy Zenteno como nuevo director interino de la ANH

ABI
Publicado el 14/02/2026 a las 13h32
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, nombró este sábado a Freddy Zenteno Lara como nuevo director ejecutivo interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

"Se designa al ciudadano Freddy Zenteno Lara como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH de manera interina, en tanto se eleve la terna respectiva para la designación del titular y se apruebe la normativa específica que adecue a la Constitución Política del Estado en actual vigencia", señala la Resolución Suprema de designación.

Zenteno asume el cargo en reemplazo de Margot Ayala, quien presentó su renuncia el miércoles 11, indicando que el país necesita instituciones transparentes y no "dedicadas a la persecución o a la difamación".

Ayala dejó la dirección de la ANH en medio de cuestionamientos por los controles relacionados con el caso de la gasolina contaminada. Además, fue citada a declarar en calidad de testigo por la Fiscalía de El Alto, en el marco de la investigación por el presunto desvío de combustibles de la planta de Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB) en esa ciudad.

 

