Todas las carreteras del país se encuentran habilitadas y transitables durante el Carnaval

En pleno Carnaval, la red vial fundamental del país se encuentra expedita y habilitada para la circulación vehicular, según el mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). De acuerdo con la información oficial, todos los tramos están despejados y los trabajos de refacción en algunos sectores fueron reprogramados para después de las celebraciones, con el fin de garantizar la libre transitabilidad durante el feriado.

La tarde del viernes se registraron puntos de bloqueo en la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz; sin embargo, los sectores movilizados determinaron ingresar en un cuarto intermedio y levantaron las medidas de presión. El punto instalado en Ivirgarzama también fue despejado al finalizar la jornada, por lo que actualmente la vía se encuentra habilitada.

Desde las terminales terrestres en todo el país, informaron que las salidas a los diferentes destinos están plenamente habilitadas y que la venta de pasajes se desarrolla con normalidad. No obstante, las autoridades recomendaron a la población consultar información actualizada de la Unidad de Tránsito antes de emprender viaje y tomar previsiones ante el pronóstico de lluvias en algunas regiones, que podría generar deslizamientos o neblina y afectar la visibilidad en determinados tramos.