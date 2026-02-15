Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas

El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y el viernes recién pasado se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, en la calificación del banco estadounidense JP Morgan, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“Hoy (por el viernes) Bolivia amaneció con menos de 500 puntos básicos de riesgo país, lo que refleja una alta confianza del sector externo”, destacó la autoridad en un video publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, el Ministro de Economía resaltó que el riesgo país del Estado está, incluso, por debajo del de Argentina “en poco más de tres meses” de gestión.

“Para tener una referencia, este nivel es incluso menor al que registra Argentina después de más de dos años y medio de gestión. Nosotros hemos logrado este resultado en poco más de tres meses”, señaló.

Espinoza explicó que la reducción del riesgo país no solo evidencia la confianza de los mercados internacionales, sino también reconoce la labor del Gobierno en la estabilidad económica del país.

El 28 de enero pasado, Espinoza reportó que el índice había bajado a menos de 600 puntos básicos y aseguró que el Estado Plurinacional continuará mejorando este indicador tras “prácticamente una década de continuas devaluaciones y degradaciones”.

“Este dato es relevante porque refleja que el país está recuperando la confianza de los mercados y volviendo a integrarse al escenario económico internacional”, dijo entonces Espinoza.