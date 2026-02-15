Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"

Publicado el 15/02/2026 a las 15h42
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunciaron un intento de asesinato contra un periodista ocurrido la madrugada del jueves en la ciudad de El Alto, tras un ataque que califican como dirigido a silenciar su labor informativa.

"La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) denunciamos el intento de asesinato del periodista F. Jesús Z.S., ocurrido la madrugada del jueves 12 de febrero, alrededor de la 1:00 a.m., en la ciudad de El Alto", dice el comunicado del gremio.

Según la denuncia, desconocidos lo redujeron por la fuerza, lo introdujeron en un vehículo y lo trasladaron cerca de 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras. Durante la agresión, los atacantes lo amenazaron de muerte y le exigieron que dejara de hablar. Los agresores lo asfixiaron y le provocaron cortes en la lengua con un objeto punzocortante

"Fue reducido violentamente, introducido por la fuerza a un vehículo y trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldio en la zona de Kiswaras. Durante el ataque, sus agresores le profirieron amenazas explicitas: 'Ahora si, periodista de mierda te vas a morir... ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes', evidenciando que sabían que era periodista y que el ataque estuvo dirigido a silenciar su voz", resaltó.

Los agresores lo asfixiaron y le provocaron cortes en la lengua con un objeto punzocortante. "Los agresores lo acogotaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante. El médico que lo atendió determinó que no se trataba de lesiones accidentales, sino de cortes finos provocados intencionalmente. El periodista fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea y dado de alta el viernes. El sábado formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Su testimonio da cuenta de la intención directa de acabar con su vida".

Ante ello, exigieron una investigación inmediata, independiente y transparente para identificar a los responsables materiales e intelectuales, además de garantías de protección para la víctima y su familia.

