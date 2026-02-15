Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro

Más de 200 años de historia documentada tiene la Entrada del Carnaval de Oruro. Es resultado del sincretismo entre rituales ancestrales andinos y la fe católica.

El Carnaval de Oruro es uno de 10 más importantes y conocidos del mundial.

Es el único cuyo desfile de danzarines se vive como peregrinación religiosa, con más de 20 horas continuas y casi cuatro kilómetros de recorrido hasta el Santuario de la Virgen del Socavón.

Aquí, los danzarines y músicos de las 52 fraternidades oficialmente reconocidas no están competiendo por un premio, sino que cumplen una promesa de devoción y fe.

En 2001, la UNESCO declaró al Carnaval de Oruro Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, destacando sus 18 especialidades de danzas y su profundo valor cultural.