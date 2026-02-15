Subnacionales: Más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar el 22 de marzo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanos habilitados para participar en las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

"Es importante destacar que, para este proceso, el Padrón Biométrico incluye únicamente a los votantes registrados en el país. A diferencia de las elecciones generales, estos comicios no contemplan el voto en el exterior", informó el TSE mediante un comunicado.

Según la institución, el padrón se consolidó tras depurar registros, aplicar estados y eliminar a los fallecidos. También se consideraron las excusas y solicitudes presentadas por los ciudadanos inicialmente observados, tramitadas dentro de los plazos establecidos por la normativa y el calendario electoral.

DATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL

A nivel departamental, la cantidad de electores habilitados se distribuye de la siguiente manera: Chuquisaca, 370.517; La Paz, 2.023.882; Cochabamba, 1.407.069; Oruro, 359.376; Potosí, 481.457; Tarija, 381.657; Santa Cruz, 2.038.004; Beni, 288.397; y Pando, 77.756.