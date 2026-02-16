Fallece Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente "Goni"

Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente Gonzalo Sánches de Lozada, murió este lunes, a las 07.00.

Mauricio Balcazar, yerno de Gonzálo Sánchez, informó a Urgente.bo que Antonio presentaba problemas de salud hace cuatro días.

Antonio Sánchez de Lozada fue un destacado economista y político. Fue Contralor General de la República durante la década de 1980 y principios de los 90. Además, fue senador por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) representando al departamento de Cochabamba.