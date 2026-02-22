El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos

El presidente Rodrigo Paz decidió implementar cambios en la Vicepresidencia del Estado, mediante decretos supremos. Puso en vigencia tres normativas destinadas a tomar control de la instancia a cargo de Edmand Lara, fusionar dos criticadas oficinas de comunicación estatal y crear el despacho de gestión social para la atención de sectores vulnerables o en situación de emergencia.



Los decretos publicados en la Gaceta Oficial son: 5550, 5551 y 5552 que se suman a otros de los primeros 100 días de gestión y anteriores vinculados a sectorizar medidas que estaban contenidas en el abrogado Decreto 5503, según El Deber.



Sin embargo, en el 5552 establece, específicamente, ajustes en el funcionamiento de la Vicepresidencia.



“Reordenar la estructura del Estado”, “reducir duplicidades administrativas”, “mejor coordinación interinstitucional” y “uso racional de recursos públicos” son algunos de los argumentos del control que se ejercerá de la Vicepresidencia, cuyo titular, Edmand Lara, se encuentra aún en la India asistiendo a una cumbre sobre aprovechamiento de la Inteligencia Artificial (IA).



En el documento, que ya está en la Gaceta Oficial, se detalla que: “la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional recibirá apoyo funcional, de una parte, de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia.



Se espera que el vicepresidente Lara se pronuncie cuando retorne de la India.