El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos

País
AGENCIAS
Publicado el 22/02/2026 a las 8h21
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente Rodrigo Paz decidió implementar cambios en la Vicepresidencia del Estado, mediante decretos supremos. Puso en vigencia tres normativas destinadas a tomar control de la instancia a cargo de Edmand Lara, fusionar dos criticadas oficinas de comunicación estatal y crear el despacho de gestión social para la atención de sectores vulnerables o en situación de emergencia.

Los decretos publicados en la Gaceta Oficial son: 5550, 5551 y 5552 que se suman a otros de los primeros 100 días de gestión y anteriores vinculados a sectorizar medidas que estaban contenidas en el abrogado Decreto 5503, según El Deber.

Sin embargo, en el 5552 establece, específicamente, ajustes en el funcionamiento de la Vicepresidencia.

“Reordenar la estructura del Estado”, “reducir duplicidades administrativas”, “mejor coordinación interinstitucional” y “uso racional de recursos públicos” son algunos de los argumentos del control que se ejercerá de la Vicepresidencia, cuyo titular, Edmand Lara, se encuentra aún en la India asistiendo a una cumbre sobre aprovechamiento de la Inteligencia Artificial (IA).

En el documento, que ya está en la Gaceta Oficial, se detalla que: “la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional recibirá apoyo funcional, de una parte, de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia. 

Se espera que el vicepresidente Lara se pronuncie cuando retorne de la India.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026
3
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
4
Los Tiempos y Star Media realizaron una transmisión especial del Corso de Corso
5
El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos

Lo más compartido

1
El Gran Corso de Corsos de Cochabamba se vivirá este sábado por Los Tiempos
2
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
3
EN VIVO I ¡El Corso de Corsos 2026 se vive a lo grande!
4
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
5
Cochabamba desborda tradición y alegría en el Corso de Corsos 2026

Más en País

22/02/2026
El 22 de marzo se elegirán autoridades para 9 departamentos y 335 municipios
El próximo 22 de marzo los bolivianos participarán en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (Elecciones Subnacionales...
Ver más
22/02/2026
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán autoridades departamentales, municipales y...
Ver más
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de organizar 19 debates a nivel...
Ver más
22/02/2026
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Familiares, amigos y seguidores velan los restos del comediante y actor David Santalla, en el salón de los Espejos de la Gobernación de Chuquisaca.
Ver más
22/02/2026
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
Junto a Los Tiempos y Star Media, te llevamos cada instante, cada comparsa y toda la emoción de esta gran celebración. Síguenos en nuestras redes y no te pierdas ningún detalle con nuestra...
Ver más
21/02/2026
EN VIVO I ¡El Corso de Corsos 2026 se vive a lo grande!
Luego de mes y medio sin tener apariciones públicas, el expresidente Evo Morales reapareció ayer en un acto electoral en el trópico de Cochabamba, donde reveló que se ha salvado de la chikunguña...
Ver más
20/02/2026
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno
En Portada
22/02/2026 País
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE...
vista
22/02/2026 País
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán autoridades departamentales, municipales y...
vista
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del Carnaval de todo el país con la presencia...
vista
22/02/2026 País
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
Familiares, amigos y seguidores velan los restos del comediante y actor David Santalla, en el salón de los Espejos de la Gobernación de Chuquisaca.
vista
22/02/2026 Cochabamba
Los Tiempos y Star Media realizaron una transmisión especial del Corso de Corso
El público de Cochabamba, Bolivia y el mundo disfrutó ayer de lo mejor del Corso de Corsos a través de una transmisión especial de Los Tiempos que contó con...
vista
22/02/2026 País
El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos
El presidente Rodrigo Paz decidió implementar cambios en la Vicepresidencia del Estado, mediante decretos supremos. Puso en vigencia tres normativas destinadas...
vista
Actualidad
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del...
Ver más
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
El próximo 22 de marzo los bolivianos participarán en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales...
Ver más
22/02/2026 País
El 22 de marzo se elegirán autoridades para 9 departamentos y 335 municipios
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán...
Ver más
22/02/2026 País
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El...
Ver más
22/02/2026 País
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Deportes
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Timo Grönlund ocupó el puesto 50 y fue el segundo mejor latinoamericano en la Clásica 50 kilómetros Masculino, prueba...
Ver más
21/02/2026 Multideportivo
Juegos de Invierno: Grönlund se ubica como el segundo mejor latinoamericano en 50 kilómetros
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
Lo s a b o g a d o s Dante Ojopi Alquiza e Iver Fernando Gonzales Casano, ambos jueces en funciones, presentaron en el...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Libro jurídico. Dos jueces presentan su obra sobre medidas cautelares
La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una...
Ver más
22/02/2026 Farándula
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026
El director del Instituto chuquisaqueño de Oncología, Jorge Tango, informó este sábado que el comediante David Santalla...
Ver más
21/02/2026 Cultura
Fallece el actor y comediante boliviano David Santalla
El reconocido actor y humorista boliviano David Santalla atraviesa una fase paliativa y permanece internado en el...
Ver más
21/02/2026 Cultura
Activan Código Lila para David Santalla ante el agravamiento de su estado de salud