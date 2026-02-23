Bolivia asumirá presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior

Bolivia asumirá la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) durante la reunión que se desarrollará esta semana en Santiago de Chile, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Esa autoridad participará junto al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien lidera la delegación gubernamental, en un encuentro considerado estratégico para coordinar políticas públicas y acciones conjuntas frente al crimen organizado transnacional.

"Hoy, rumbo a Santiago de Chile para participar en el CLASI, donde abordaremos de manera coordinada el tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico, fortaleciendo la cooperación con la Unión Europea. Bolivia asumirá la presidencia pro tempore, consolidando su liderazgo regional y proyectando a nuestro país en el mundo", señaló Justiniano.

Creado en 2021, el CLASI es un mecanismo de cooperación regional que articula a los ministerios y entidades responsables de la seguridad interior de América Latina, con el respaldo de la Unión Europea.

Su estructura se inspira en el Comité Permanente de Cooperación Operativa en Seguridad Interior (COSI) europeo y busca consolidar una arquitectura regional estable para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Entre sus prioridades figuran la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, los delitos ambientales y el ciberdelito, así como el intercambio de información estratégica, la definición de prioridades comunes y la ejecución de operaciones conjuntas.

La reunión en Chile permitirá evaluar el cumplimiento de la Declaración Conjunta Ministerial 2025, revisar los planes de acción operativa contra delitos transnacionales y preparar la reunión ministerial Unión Europea-CLASI 2026, fortaleciendo el diálogo birregional en materia de seguridad.

Para el Viceministerio de Defensa Social, la asunción de la presidencia pro tempore permitirá a Bolivia impulsar la coordinación regional, consolidar programas de cooperación con la Unión Europea y promover una respuesta estructurada frente a amenazas criminales que trascienden las fronteras nacionales.