Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"

País
OXÍGENO
Publicado el 24/02/2026 a las 14h13
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado - como lo señalaron algunos legisladores y analistas, además del mismo Edmand Lara- y señaló que la norma apunta a realizar una "organización administrativa".

"No generemos especulaciones. El Decreto 552 lo que hace es reorganización administrativa. Lo que estamos haciendo, al igual que en la Oficina del Presidente, es organizar todo para no tener funciones que dupliquen los costos estatales", aseveró.

Afirmó que la medida forma parte de la política de austeridad del Gobierno y tiene el objetivo de reducir los costos estatales. En ese sentido, señaló que la política también alcanza a la Vicepresidencia.

"Se está reduciendo no solo al Vicepresidente, sino a todo el Estado", acotó.

De la misma manera, también descartó que el vicepresidente Edmand Lara ahora tenga que "pedir permiso" a Lupo para, por ejemplo, realizar viajes, pero señaló que sí deberá presentar informes "de la misma manera que lo hace el Presidente".

"Todos los funcionarios de estado dependemos de un nivel de informe administrativo", acotó.

Entretanto, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, reprochó este lunes que con el Decreto 5552 pasa a ser un "empleado" del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y anunció que iniciará acciones constitucionales para defender la "institucionalidad" del Estado.

En contacto con la prensa, Lara señaló que con el nuevo Decreto "yo no puedo contratar a nadie, no puedo firmar un memorándum ni disponer de nada".

"Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo. Lamentable, no lo esperaba", señaló Lara.

La segunda autoridad del Estado, en ese sentido, aseveró que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el rol del Vicepresidente, de la Vicepresidencia y todas las instancias gubernamentales y por eso anunció que activará todos los recursos para defender la "institucionalidad" del Estado.

"Acá no se trata de defender una persona, sino la institucionalidad y la democracia. Vamos a presentar acciones constitucionales y exhortamos al Tribunal Constitucional Plurinacional a que falle con justicia (...) Vamos a iniciar acciones de defensa a la Constitución, vamos a agotar todas las instancias", aseveró.

Decreto

El Decreto en cuestión, señala que el Vicepresidente "recibirá apoyo funcional, de una parte, de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia", compuesta por:

Jefatura de Gabinete de la Vicepresidenta o Vicepresidente;

Unidad Técnica de apoyo Vicepresidencial;

Unidad de Comunicación y Protocolo Vicepresidencial;

Unidad de Archivo Histórico Legislativo y Biblioteca;

Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo;

Unidad de Asesoramiento Jurídico y Legislativo.

Asimismo, señala que cada una de esas instancias dependerán únicamente del Ministerio de la Presidencia "en cuanto a lo administrativo".

En cambio, especifica que "únicamente las funciones legislativas desarrolladas por la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo serán desarrolladas por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, de forma independiente, para el asesoramiento y apoyo de la Vicepresidenta o Vicepresidente".

Además, dispone que el Vicepresidente no contará con representaciones regionales, departamentales, municipales, institucionales y/o sectoriales.

Finalmente, señala que la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia, "ejercerá sus funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional".

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
2
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
3
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes
4
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
5
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”

Lo más compartido

1
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
2
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
3
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
4
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
5
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes

Más en País

24/02/2026
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
Ver más
24/02/2026
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
Ver más
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y analistas ven una “golpe” institucional y el...
Ver más
24/02/2026
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no presenten excusa para no ser jurado electoral serán sancionadas con una multa equivalente al 50% de un salario mínimo, además de...
Ver más
24/02/2026
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
Califican como una “vulneración directa a los derechos fundamentales” el intento de controlar el flujo de información ambiental desde los territorios protegidos donde trabajan.
Ver más
23/02/2026
Guardaparques, en “alerta permanente”: el Sernap les restringe uso de RRSS
Si es así y usted no se inscribió en ninguna organización, puede anular su registro con un trámite simple.
Ver más
23/02/2026
¿Cómo verificar si figura como militante de un partido político?
En Portada
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
vista
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
vista
24/02/2026 País
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado -como lo...
vista
24/02/2026 Seguridad
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de presunta corrupción en el proyecto de la...
vista
24/02/2026 País
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y...
vista
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue enterrado en el Cementerio General de La Paz.
vista
Actualidad
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta...
Ver más
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de...
Ver más
24/02/2026 Seguridad
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)...
Ver más
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo...
Ver más
24/02/2026 País
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
Deportes
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento