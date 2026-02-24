Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 5552 hace "reorganización administrativa"

País
OXÍGENO
Publicado el 24/02/2026 a las 14h13
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado - como lo señalaron algunos legisladores y analistas, además del mismo Edmand Lara- y señaló que la norma apunta a realizar una "organización administrativa".

"No generemos especulaciones. El Decreto 552 lo que hace es reorganización administrativa. Lo que estamos haciendo, al igual que en la Oficina del Presidente, es organizar todo para no tener funciones que dupliquen los costos estatales", aseveró.

Afirmó que la medida forma parte de la política de austeridad del Gobierno y tiene el objetivo de reducir los costos estatales. En ese sentido, señaló que la política también alcanza a la Vicepresidencia.

"Se está reduciendo no solo al Vicepresidente, sino a todo el Estado", acotó.

De la misma manera, también descartó que el vicepresidente Edmand Lara ahora tenga que "pedir permiso" a Lupo para, por ejemplo, realizar viajes, pero señaló que sí deberá presentar informes "de la misma manera que lo hace el Presidente".

"Todos los funcionarios de estado dependemos de un nivel de informe administrativo", acotó.

Entretanto, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, reprochó este lunes que con el Decreto 5552 pasa a ser un "empleado" del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y anunció que iniciará acciones constitucionales para defender la "institucionalidad" del Estado.

En contacto con la prensa, Lara señaló que con el nuevo Decreto "yo no puedo contratar a nadie, no puedo firmar un memorándum ni disponer de nada".

"Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo. Lamentable, no lo esperaba", señaló Lara.

La segunda autoridad del Estado, en ese sentido, aseveró que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el rol del Vicepresidente, de la Vicepresidencia y todas las instancias gubernamentales y por eso anunció que activará todos los recursos para defender la "institucionalidad" del Estado.

"Acá no se trata de defender una persona, sino la institucionalidad y la democracia. Vamos a presentar acciones constitucionales y exhortamos al Tribunal Constitucional Plurinacional a que falle con justicia (...) Vamos a iniciar acciones de defensa a la Constitución, vamos a agotar todas las instancias", aseveró.

Decreto

El Decreto en cuestión, señala que el Vicepresidente "recibirá apoyo funcional, de una parte, de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia", compuesta por:

Jefatura de Gabinete de la Vicepresidenta o Vicepresidente;

Unidad Técnica de apoyo Vicepresidencial;

Unidad de Comunicación y Protocolo Vicepresidencial;

Unidad de Archivo Histórico Legislativo y Biblioteca;

Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo;

Unidad de Asesoramiento Jurídico y Legislativo.

Asimismo, señala que cada una de esas instancias dependerán únicamente del Ministerio de la Presidencia "en cuanto a lo administrativo".

En cambio, especifica que "únicamente las funciones legislativas desarrolladas por la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo serán desarrolladas por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, de forma independiente, para el asesoramiento y apoyo de la Vicepresidenta o Vicepresidente".

Además, dispone que el Vicepresidente no contará con representaciones regionales, departamentales, municipales, institucionales y/o sectoriales.

Finalmente, señala que la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia, "ejercerá sus funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional".

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México
2
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
3
La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara
4
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial
5
El TSE remitirá a la Fiscalía denuncias de ciudadanos sobre falsas militancias

Lo más compartido

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
2
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
3
Jhonny Fernández pasó la noche en la Felcc, policía lo sacó de la clínica
4
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
5
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes

Más en País

25/02/2026
Lara quiere que el Parlamento interpele a Medinaceli
Ese acto, si se concreta, carecerá de efecto debido a la vigencia de una resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz emitida en agosto de 2023.
Ver más
25/02/2026
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que con el Decreto Supremo 5552 le "quitaron" sus atribuciones como autoridad y que, ante esta...
Ver más
Habiéndose sentido burlados por la inasistencia del Ministro de Hidrocarburos, los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia abandonaron este miércoles el diálogo con el Gobierno, donde...
Ver más
25/02/2026
Confederación de Choferes abandona diálogo con el Gobierno por el combustible defectuoso
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó ayer que la Sala Plena de esa institución tomó la decisión de remitir al Ministerio Público los casos de falsas militancias...
Ver más
25/02/2026
El TSE remitirá a la Fiscalía denuncias de ciudadanos sobre falsas militancias
La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió con acciones contra el gobierno por la situación de la Vicepresidencia luego de promulgación del decreto 5552 y expresó preocupación por otras medidas y...
Ver más
25/02/2026
La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara
"Basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", dijo Gustavo Ávila refiriéndose a los casos de registros fraudulentos de militantes en organizaciones política
Ver más
24/02/2026
El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas
En Portada
25/02/2026 País
Confederación de Choferes abandona diálogo con el Gobierno por el combustible defectuoso
Habiéndose sentido burlados por la inasistencia del Ministro de Hidrocarburos, los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia abandonaron este...
vista
25/02/2026 Seguridad
Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva para el alcalde Jhonny Fernández
La Fiscalía confirmó este miércoles a la red UNITEL que solicitará 180 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny...
vista
25/02/2026 Seguridad
¿Qué es el caso pavimento y por qué la Fiscalía pide cárcel para Jhonny Fernández?
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este martes que el Ministerio Público, en audiencia cautelar, pedirá la detención preventiva...
vista
25/02/2026 País
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que con el Decreto Supremo 5552 le "quitaron" sus atribuciones como autoridad y que, ante esta...
vista
25/02/2026 Cochabamba
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el eje metropolitano, una situación que...
vista
25/02/2026 Mundo
"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"
Entre gritos y sombrerazos, el presidente estadounidense Donald Trump dio ayer un discurso sobre el estado de la Unión que convirtió en un acto de campaña...
vista
Actualidad
“Todos están bajo la Ley General del Trabajo (...) los cambios ya se están dando, solo que nos está costando”, dice el...
Ver más
25/02/2026 Economía
Ejecutivo de YPFB constata que “no es fácil despedir” a sus funcionarios
Ese acto, si se concreta, carecerá de efecto debido a la vigencia de una resolución de la Sala Constitucional Primera...
Ver más
25/02/2026 País
Lara quiere que el Parlamento interpele a Medinaceli
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 100.000 dólares falsificados durante un operativo...
Ver más
25/02/2026 Seguridad
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial
En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que con el Decreto Supremo 5552 le "quitaron" sus...
Ver más
25/02/2026 País
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
Deportes
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
Ver más
25/02/2026 Multideportivo
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento