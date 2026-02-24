Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 5552 hace "reorganización administrativa"

El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado - como lo señalaron algunos legisladores y analistas, además del mismo Edmand Lara- y señaló que la norma apunta a realizar una "organización administrativa".

"No generemos especulaciones. El Decreto 552 lo que hace es reorganización administrativa. Lo que estamos haciendo, al igual que en la Oficina del Presidente, es organizar todo para no tener funciones que dupliquen los costos estatales", aseveró.

Afirmó que la medida forma parte de la política de austeridad del Gobierno y tiene el objetivo de reducir los costos estatales. En ese sentido, señaló que la política también alcanza a la Vicepresidencia.

"Se está reduciendo no solo al Vicepresidente, sino a todo el Estado", acotó.

De la misma manera, también descartó que el vicepresidente Edmand Lara ahora tenga que "pedir permiso" a Lupo para, por ejemplo, realizar viajes, pero señaló que sí deberá presentar informes "de la misma manera que lo hace el Presidente".

"Todos los funcionarios de estado dependemos de un nivel de informe administrativo", acotó.

Entretanto, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, reprochó este lunes que con el Decreto 5552 pasa a ser un "empleado" del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y anunció que iniciará acciones constitucionales para defender la "institucionalidad" del Estado.

En contacto con la prensa, Lara señaló que con el nuevo Decreto "yo no puedo contratar a nadie, no puedo firmar un memorándum ni disponer de nada".

"Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo. Lamentable, no lo esperaba", señaló Lara.

La segunda autoridad del Estado, en ese sentido, aseveró que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el rol del Vicepresidente, de la Vicepresidencia y todas las instancias gubernamentales y por eso anunció que activará todos los recursos para defender la "institucionalidad" del Estado.

"Acá no se trata de defender una persona, sino la institucionalidad y la democracia. Vamos a presentar acciones constitucionales y exhortamos al Tribunal Constitucional Plurinacional a que falle con justicia (...) Vamos a iniciar acciones de defensa a la Constitución, vamos a agotar todas las instancias", aseveró.

Decreto

El Decreto en cuestión, señala que el Vicepresidente "recibirá apoyo funcional, de una parte, de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia", compuesta por:

Jefatura de Gabinete de la Vicepresidenta o Vicepresidente;

Unidad Técnica de apoyo Vicepresidencial;

Unidad de Comunicación y Protocolo Vicepresidencial;

Unidad de Archivo Histórico Legislativo y Biblioteca;

Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo;

Unidad de Asesoramiento Jurídico y Legislativo.

Asimismo, señala que cada una de esas instancias dependerán únicamente del Ministerio de la Presidencia "en cuanto a lo administrativo".

En cambio, especifica que "únicamente las funciones legislativas desarrolladas por la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo serán desarrolladas por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, de forma independiente, para el asesoramiento y apoyo de la Vicepresidenta o Vicepresidente".

Además, dispone que el Vicepresidente no contará con representaciones regionales, departamentales, municipales, institucionales y/o sectoriales.

Finalmente, señala que la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia, "ejercerá sus funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional".