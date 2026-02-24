Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia

País
Redacción Central
Publicado el 24/02/2026 a las 8h13
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no presenten excusa para no ser jurado electoral serán sancionadas con una multa equivalente al 50% de un salario mínimo, además de quedar inhabilitadas del Padrón Electoral Biométrico en futuros procesos.

La medida se enmarca en la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 428/2024, del 20 de noviembre de 2024, que establece faltas y sanciones electorales, incluyendo la no asistencia o el abandono de la mesa de sufragio. La multa asciende a Bs 1.650, tomando en cuenta que el salario mínimo nacional para 2026 es de Bs 3.300.

El pasado viernes 20 de febrero se realizó el sorteo público de jurados electorales a nivel nacional, organizado por los tribunales electorales departamentales. 

Plazo

Las personas seleccionadas tienen plazo hasta el domingo 1 de marzo para presentar sus excusas en caso de no poder cumplir con esta responsabilidad y así evitar la sanción económica.

La normativa también establece que quienes incumplan el deber de ejercer como jurados sin causa justificada quedarán inhabilitados en el Padrón Electoral Biométrico para futuros procesos.

¿Quiénes pueden excusarse? Las causales válidas son: enfermedad respaldada con certificado médico, estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito debidamente documentado, y ser dirigente o candidato de una organización política acreditada.

¿Cuáles son los requisitos? Toda excusa debe contar con documentación de respaldo. Entre los casos fortuitos se consideran, por ejemplo, viajes programados con pasaje adquirido para la fecha de votación, permanencia fuera del país o formar parte de personal de emergencia, como médicos o policías.

