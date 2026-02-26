Aprehenden a alcaldesa de Cobija por deudas laborales

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, afirmó este jueves que no cometió ningún delito y que continuará trabajando por el municipio, tras su aprehensión por demandas laborales pendientes.

“Se trata de un proceso laboral y las leyes son claras en nuestro país: las autoridades del momento asumen todas las responsabilidades por estas demandas”, señaló Reis.

La autoridad edil aseguró que se mantiene tranquila ante la situación y espera que el caso se resuelva con celeridad para retomar plenamente sus funciones.

Desde la Alcaldía de Cobija se aclaró que los procesos corresponden a obligaciones administrativas heredadas de gestiones anteriores. “Estos compromisos laborales se originan en administraciones pasadas y no derivan de decisiones adoptadas durante la presente gestión”, indica el comunicado oficial.

Reis fue aprehendida este jueves en el aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul, de la capital de Pando, cuando retornaba de La Paz, y trasladada bajo custodia policial al penal de Villa Busch. La alcaldesa enfrenta acusaciones por incumplimiento de pagos de beneficios sociales y sueldos a exfuncionarios municipales.