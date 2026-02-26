Canciller anuncia la visita del Rey de España a Bolivia "para tener un diálogo bilateral"

El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien, explicó, sostendrá un diálogo bilateral «orientado a restablecer la confianza internacional, fortalecer la cooperación y consolidar una política exterior más activa e integradora».

"Vamos a tener la visita del Rey de España acá, para tener un diálogo bilateral con él y con toda su comitiva", dijo Aramayo en entrevista con Bolivia TV. Aunque no precisó la fecha, señaló que el encuentro se concretará después de la agenda internacional que cumplirá el presidente Rodrigo Paz en Estados Unidos y en Chile.

El Gobierno enmarca la visita como parte de una estrategia para "restablecer la confianza internacional, fortalecer el bilateralismo y recuperar espacios en organismos multilaterales".

Aramayo, en ese sentido, sostuvo que Bolivia dejó atrás una etapa marcada por el aislamiento y el incumplimiento de acuerdos, y que ahora apuesta por una política exterior activa e integradora. Explicó que el objetivo es dar materialidad a esta nueva línea diplomática con participación en foros internacionales, nuevas invitaciones y acuerdos concretos.

Agenda presidencial

Después de la visita a Bolivia del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, que concluirá este sábado, el canciller Aramayo anticipó recorridos por diversos territorios y afirmó que el presidente Paz anunciará "excelentes noticias para las regiones".

El 7 de marzo, el mandatario participará en una cumbre presidencial en Estados Unidos convocada por el presidente Donald Trump, junto a líderes y cancilleres de América Latina. Luego, asistirá al acto de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. También se encuentra en fase de ajuste un encuentro bilateral con el presidente Lula da Silva, lo que refuerza la intención de articular una red de relaciones estratégicas en la región.

Además, Bolivia recibió una convocatoria anticipada para participar en el Foro Económico Mundial en Davos 2027, señal que el Ejecutivo interpreta como un reconocimiento al nuevo rumbo diplomático. El canciller subrayó que el horizonte hacia 2027 no se limita a la estabilidad económica; el Gobierno apunta a la reactivación, la transformación social y la inserción del país en los debates tecnológicos globales.

Finalmente, Aramayo planteó la necesidad de incorporar en la agenda nacional temas como computación cuántica, inteligencia artificial generativa, superinteligencia y biología sintética. A su juicio, Bolivia debe recuperar trayectoria en un escenario internacional que avanza con rapidez en innovación.