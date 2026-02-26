Jueza envía a Jhonny Fernández a Palmasola en detención preventiva

La jueza de la Pampa de la Isla, Alejandra Menacho, ordenó este jueves la detención preventiva del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, en el penal de Palmasola por 100 días, en el marco del denominado caso Pavimento.

Durante la audiencia cautelar que se extendió por más de seis horas, la fiscal Milenka Rodas argumentó que las obras de pavimentación de vías no se ejecutaron en su totalidad debido a la falta de control efectivo por parte de la autoridad municipal, lo que generó un daño económico al Estado.

Señaló además riesgos procesales, como peligro de fuga y posible obstaculización del proceso, por lo que solicitó la reclusión preventiva del imputado en el penal de Palmasola. “El imputado puede abandonar fácilmente el territorio nacional (…) tiene facilidades para salir del país”, precisó.

La jueza aceptó la solicitud de la Fiscalía y dispuso la detención preventiva por el lapso de 100 días mientras se llevan los actos investigativos.

Fernández rechazó las acusaciones y afirmó que en toda obra de pavimentación pueden surgir obstáculos o modificaciones técnicas. “Siempre hay obstáculos en todo proceso de construcción. Ningún alcalde en Bolivia puede garantizar que un programa de 10 kilómetros se cumpla exactamente”, señaló ante la autoridad judicial.

La audiencia comenzó cerca de las 13:00 en el segundo piso del Palacio de Justicia y concluyó pasado las 18:00. El alcalde fue imputado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La defensa de la autoridad edil anunció que apelará la medida judicial.

Fernández fue denunciado por el concejal y candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Manuel “Mamen” Saavedra, tras un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado, que detectó presuntas irregularidades en la ejecución del plan de pavimentación del municipio.