Ministro de Gobierno afirma que su gestión será un fracaso si no logra aprehender a Evo

País
Publicado el 26/02/2026 a las 11h56
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión será un fracaso si es que no logra ejecutar la orden de aprehensión que existe en contra de Evo Morales, el expresidente acusado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante.

"Sí, para qué voy a decir que no, marcará un fracaso", aseveró Oviedo en entrevista con No Mentirás, tras ser consultado sobre la orden de aprehensión que existe contra Morales.

La autoridad, en ese sentido, afirmó que "vamos a hacer todo lo posible" para aprehender a Morales, pero advirtió que "no es fácil porque puede generar un enfrentamiento y finalmente sean los inocentes los que paguen cobardías ajenas".

"Ya llegara, ya lo haremos. Todo a su tiempo, a su momento este señor tendrá que presentarse a la justicia", insistió.

Morales tiene una orden de aprehensión vigente en su contra acusado del delito de trata y tráfico por presuntamente haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

Días atrás la Fiscalía ya informó que se terminó la investigación del caso y se espera que se fije fecha y hora para el juicio oral en contra del expresidente. Asimismo, advirtió que Morales puede ser declarado en rebeldía si no asiste a las citaciones.

Oviedo, en esa línea, criticó la actitud de Morales de haberse atrincherado en el Trópico y usar a sus seguidores como seguridad sindical para evitar su aprehensión y aseveró que su falta de "valor civil" fue "una constante en su vida política".

Al respecto, a inicios de semana, a través de un extenso mensaje en sus cuentas en las redes sociales, Morales afirmó no ser "prófugo ni impune" de la justicia y se declaró "víctima de una brutal persecución política".

"No soy prófugo ni impune. Soy víctima de una brutal persecución política que empezó con el régimen de facto de Jeanine Añez y continuó con el gobierno traidor de Luis Arce y sus ministros que montaron un consorcio jurídico delincuencial", señaló Arce.

Morales aseguró que la orden de aprehensión en su contra fue emitida por "un juez nombrado por los usurpadores y autoprorrogados del TSJ y TCP" y "una fiscal que prevaricó y acató órdenes políticas del gobierno de Arce sólo para aniquilarme política, moral y electoralmente".

"Fui condenado y linchado mediáticamente por un delito inexistente y sin una supuesta víctima. Reabrieron un caso cerrado por falta de pruebas y se inventaron otro delito: Trata. No respetaron el mandato constitucional y universal de presunción de inocencia ni el debido proceso. El Gobierno de Lucho y la exfiscal Sandra Gutiérrez -verdaderos autores de Trata- están impunes porque la Fiscalía del Estado ni siquiera abrió la investigación ante la denuncia de la víctima", señaló.

