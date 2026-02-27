Denuncian ataque a ambulancias que fueron enviadas a dar auxilio en accidente aéreo

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz denunció este viernes que las ambulancias enviadas a prestar auxilio tras el accidente aéreo ocurrido en El Alto fueron atacadas, provocando heridas en el personal médico y daños materiales en los vehículos.

“Ambulancias enviadas a El Alto para brindar ayuda en la tragedia de esta jornada fueron destrozadas”, informó el municipio en un comunicado oficial.

Según el reporte, el ataque ocurrió cuando un grupo de personas lanzó piedras contra los motorizados, ocasionando lesiones al personal sanitario y daños de consideración en las unidades de emergencia.

El Gobierno Municipal explicó que, pese a los incidentes, se movilizaron ambulancias, equipos de rescate y personal de auxilio para atender a los afectados por el siniestro y garantizar la atención de emergencia en la zona.

Asimismo, desde el municipio se expresó preocupación y pidió solidaridad con las familias que atraviesan momentos de angustia, a causa del accidente aéreo ocurrido la tarde de este viernes en la ciudad de El Alto.

“Lastimosamente en la ciudad hermana de El Alto ha habido un accidente aéreo, un avión de las Fuerzas Armadas se ha caído. No tenemos todavía noticias certeras, si hay dolor y luto en la familia boliviana”, indicó el secretario ejecutivo municipal, José Carlos Campero Núñez del Prado.