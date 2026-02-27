Gobierno descarta que ministro Medinaceli vaya a interpelación

El Gobierno rechazó la convocatoria de la presidencia de la Asamblea Legislativa al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli a una interpelación sobre el supuesto sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Medinaceli no acudirá a la Asamblea porque no se cumplieron con los requisitos del reglamento, según el Ejecutivo.

El miércoles, el vicepresidente Edmand Lara lanzó la convocatoria para una sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa(ALP), en la que agendó una interpelación contra Medinaceli,

Se conoce que Lara cuenta con un grupo de asambleístas nacionales afines que lo respalda.

Según Lara, la interpelación es por la adquisición de crudo con un supuesto sobreprecio, y mencionó que la autoridad convocada debe responder a preguntas “que quiere oír la población”.

Es la primera convocatoria que se realiza en un ámbito que Lara preside.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló que no cumplió con todos los pasos enmarcados en el reglamento para una interpelación. Señaló que nunca se solicitó informes escritos y orales a Medinaceli, un paso que sería necesario para convocar a una interpelación.

Santamaría cuestionó que la presidencia de la ALP haya llamado a dos interpelaciones contra el Ministro de Hidrocarburos sobre la misma temática, pero en diferente fecha.

El politólogo José Orlando Peralta considera que el Gobierno no permite la interpelación, porque no tiene mayoría parlamentaria, lo que podría desencadenar la censura de esa autoridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional.