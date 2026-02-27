Jurados tendrán un día de asueto y estipendio de Bs 60

Redacción Central
Publicado el 27/02/2026 a las 8h52
Los ciudadanos y ciudadanas designados como jurados de mesa para las Elecciones Subnacionales 2026 recibirán un estipendio de Bs 60 y un día de asueto laboral por cumplir con esta función cívica, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según el calendario electoral, estos días los ciudadanos elegidos como jurados pueden presentar excusas si tienen algún impedimento para cumplir con esa obligación.

“De acuerdo con el Reglamento para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2026, el pago será entregado por los notarios electorales, quienes elaborarán la planilla correspondiente con los jurados presentes el día de la votación”, señala la nota institucional.

Designación

Para acceder al asueto, los jurados deberán presentar en su lugar de trabajo una copia del memorando de designación con el sello de la mesa de sufragio. En caso de ser designados el mismo día de la elección, la acreditación será emitida directamente por el notario electoral.

El TSE exhortó a la población sorteada a cumplir con esta responsabilidad, recordando que la presencia de cada jurado de mesa garantiza la transparencia y la legalidad del proceso democrático.

Hasta el pasado lunes,  Tribunal Electoral Departamental (TED) reportó que recibió 85 solicitudes de excusa de jurados electorales.

Según el calendario electoral, las solicitudes se recibirán  hasta el 1 de marzo.

En tanto, el TED viene capacitando a los notarios electorales por circunscripción. 

