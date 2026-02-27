Sesión acalorada; Lara cruza palabras con sus detractores y Medinaceli no asiste a interpelación

Este viernes, se instaló la Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada por el presidente nato de la ALP, Edmand Lara. El punto central fue la interpelación del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, pero la autoridad no se presentó. La sesión fue marcada por un intercambio de palabras entre Lara y diputados.

"Tenemos un vicepresidente que hace público sus problemas maritales, en Tik Tok y en redes sociales y que luego sale a decir que es inteligencia artificial", dijo el diputado Diego Brañez.

Lara lo interrumpió asegurando que el video en el que supuestamente hablaba de la infidelidad de su esposa, fue creado con IA. "Yo no me meto en su vida privada, yo me llevo bien con mi esposa", le dijo el vicepresidente.

Lara también fue criticado por el diputado Ricardo Rada, quien lo acusó de ser dictador y de no ceder la palabra, incluso, el legislador tomó el atril ante el cuestionamiento de Lara.

Medinaceli debía responder sobre el sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).