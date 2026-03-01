Accidente deja 22 muertos y 37 heridos; el Gobierno dice que pudo ser peor

El accidente del avión en El Alto el pasado viernes, dejó 22 fallecidos y 37 heridos, además de destrozos en al menos 15 motorizados y otros daños.



La tragedia ocurrió cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba una importante cantidad de billetes dinero del Banco Central de Bolivia, se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Se evitó tragedia mayor



El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes Muñoz, afirmó ayer que el accidente pudo convertirse una “tremenda tragedia” si la aeronave impactaba en zonas densamente pobladas de El Alto.



Según explicó, la pericia del piloto fue determinante para reducir el impacto humano en sectores como 12 de Octubre y Villa Dolores, caracterizados por su alta concentración comercial y habitacional.



La autoridad señaló que, en una primera instancia, la aeronave sobrevoló la ciudad de La Paz y, al momento de intentar aterrizar, la tripulación ejecutó una maniobra clave: un giro de 180 grados para ingresar en sentido contrario a la pista. Esta acción, realizada con un avión de gran tamaño y a considerable velocidad, evitó mayores daños en áreas urbanas.



Paredes planteó además un segundo escenario hipotético al preguntarse qué habría ocurrido si la nave perdía el control en la parte final de la pista. “No quiero pensar qué hubiera pasado con 12 de Octubre o Villa Dolores”, sostuvo, al atribuir a la experiencia de la tripulación de Transporte Aéreo Boliviano la reducción de consecuencias humanas más graves.

Atención



En tanto, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aseguró que el Gobierno garantizará la cobertura médica de los heridos y la indemnización a los familiares de las víctimas fatales del accidente del avión Hércules C-130



“Este avión cuenta con seguro de responsabilidad civil a terceros y ellos se encargarán no solo de cubrir los gastos fúnebres de quienes lamentablemente han fallecido, sino también los gastos médicos de los heridos”, afirmó la autoridad.