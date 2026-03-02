Piloto del avión accidentado dice que frenos fallaron por condiciones climáticas

Erick Rojas, piloto del avión Lockheed C-130 Hercules siniestrado el viernes en El Alto, afirmó ante la comisión de fiscales que modificó la ruta de aterrizaje debido a una fuerte tormenta y que, una vez en tierra, los frenos no respondieron por el estado resbaladizo de la pista.

La información fue difundida por el abogado del piloto, Ricardo Maldonado, en entrevista con la red Unitel. Según explicó, al momento de la maniobra final “se activan los frenos, no responden porque la pista estaba como una pista de patinaje, llena de hielo”, en medio de una tormenta con granizada persistente y lluvia.

“El aspecto climatológico (…) es lo que ha hecho tomar la decisión de dar un viraje y aterrizar” por otra pista, sostuvo el jurista, quien aseguró que su defendido “ha tomado la mejor decisión” en un escenario crítico.

De acuerdo con la versión presentada, tras tocar tierra el avión, el piloto intentó frenar sin éxito, presuntamente por la acumulación de hielo y una eventual falta de información precisa sobre el estado de la pista desde la torre de control.

Ante esa situación, optó por realizar un giro utilizando el pedal derecho para evitar el inicio de la pista y dirigir la aeronave hacia un sector con menor presencia de personas, vehículos y edificaciones, con el objetivo de reducir daños y proteger vidas.

La declaración de Rojas se enmarca en un proceso penal abierto por la muerte de una persona durante el accidente. Maldonado precisó que actualmente se están recibiendo testimonios y que los primeros convocados a declarar fueron los tripulantes de la nave.

El abogado señaló además que su defendido se someterá a todos los requerimientos de la autoridad competente y que aportará información técnica adicional y declaraciones ampliatorias conforme avance la investigación.

Respecto a la víctima fatal –una de las más de 20 personas afectadas por el siniestro–, indicó que el caso aún se encuentra en fase preliminar y que, hasta el momento, no se ha tipificado si se trata de homicidio, asesinato u homicidio culposo.