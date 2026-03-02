Retiran restos del avión, pero persiste drama de heridos y familias de muertos

País
Redacción Central
02/03/2026
La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se activó el seguro para indemnizar a las víctimas y cubrir los gastos médicos de las personas heridas tras la tragedia aérea registrada en la ciudad de El Alto el pasado viernes.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho dejó 22 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores de edad, además de 37 heridos que reciben atención médica en distintos centros hospitalarios de la urbe alteña.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, confirmó la activación del seguro y aseguró que se realiza un seguimiento permanente al estado de salud de los heridos.

Según la información oficial, la cobertura del seguro se aplicará en dos etapas: en la primera, se cubrirán los gastos funerarios y la atención médica de las víctimas; mientras que en una segunda fase se evaluará el resarcimiento por los daños ocasionados por la aeronave.

Entre las 22 víctimas fatales del accidente está la profesora Lourdes Tarqui,quien murió junto a su esposo e hijo.

La confirmación de su fallecimiento movilizó a colegas, estudiantes y exalumnos, quienes expresaron su pesar a través de mensajes públicos. 

En tanto,los siete tripulantes sobrevivientes del accidente siguen internados en terapia intensiva en Cossmil, bajo estricto control médico.

En el Hospital Agramont, un uniformado de 29 años fue atendido tras presentar lesiones craneales y fracturas en las extremidades.

Otros heridos fueron derivados al Hospital del Norte y a distintos centros de salud de La Paz y El Alto, donde continúan recibiendo atención.

Otro de los afectados es el propietarios de un minibús que se destruyó completamente tras el impacto del avión Hércules C-130.

El vehículo era la herramienta de trabajo del joven conductor que, al momento del accidente estaba con tres familiares. Los cuatro sobrevivieron y están hospitalizados.

Sin embargo, el alivio por haber sobrevivido contrasta con la incertidumbre económica. El minibús era el único sustento del hogar y, además, tenía una deuda pendiente.

Varios propietarios de vehículos que resultaron afectados tras el impacto de la aeronave atraviesan por similar situación y quedan con cuantiosas pérdidas económicas.

Seguro para heridos

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se activó el seguro para indemnizar a las víctimas y cubrir los gastos médicos de las personas heridas tras la tragedia aérea registrada en la ciudad de El Alto el pasado viernes.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho dejó 22 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores de edad, además de 37 heridos que reciben atención médica en distintos centros hospitalarios de la urbe alteña.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, confirmó la activación del seguro y aseguró que se realiza un seguimiento permanente al estado de salud de los heridos.

