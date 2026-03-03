Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo

La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos Valencia. En tanto, las autoridades de Gobierno anunciaron que avanza tres investigaciones para esclarecer el siniestro que dejó además 37 heridos.

Valencia explicó el día del accidente se reportaron 22 víctimas fatales en el lugar del hecho, sin embargo nuevos informe del Ministerio de Salud reportaron que dos pacientes heridos no resistieron los tratamientos y murieron.

Investigaciones

Sobre las acciones para esclarecer el accidente, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, dijo que están en curso tres investigaciones: la primera está a cargo de una junta conformada por pilotos, mecánicos y psicólogos; una segunda será realizada por el fabricante del avión; y una tercera estará a cargo del seguro.

El peritaje de la caja negra, a cargo del fabricante de la aeronave, tomará entre tres y seis meses, informó ayer Salinas detalló que una junta de investigación será la encargada de brindar el informe oficial sobre las causas y circunstancias del accidente.

“La junta de investigaciones es la que nos va a dar el informe. Ya se le ha entregado la caja negra -Cockpit Voice Recorder (CVR), grabadora de voz de cabina- y otros elementos que solicitaron”, precisó.

Aclaró que esta instancia, que actúa con independencia del Ministerio de Defensa y de cualquier otra autoridad, define la información que requiere para su labor, y que todas las instituciones están obligadas a proporcionársela. La caja negra no puede ser abierta en Bolivia, debido a que el país no cuenta con laboratorios especializados para realizar el análisis correspondiente. Por ello, será enviada al fabricante para que efectúe la evaluación técnica y determine las causas del accidente.

Sobre el tiempo que demandará el peritaje, el ministro respondió: “Puede tomar entre tres y seis meses, depende”.

“Quiero dejar bien claro que la ruta fue Santa Cruz - La Paz. Respecto a los otros temas, queda aclarar que la junta de investigaciones es la que nos va a dar el informe”, dijo el ministro

Atención

Las personas lesionadas continúan recibiendo atención médica en distintos hospitales. Entre los casos más delicados se encuentra el de un menor de aproximadamente 11 años, quien sufrió la amputación de ambas extremidades inferiores y perdió parte de la mano izquierda.