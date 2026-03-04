50-50: Barrientos dice que puede aplicarse en días, semanas o 10 años; Camacho exige su renuncia

El gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y señaló que mientras la exsenadora siga en su cargo el departamento cruceño ni participará del Consejo de Autonomías.

Camacho, a través de sus cuentas en las redes sociales, criticó que Barrientos haya señalado que la política del '50-50' - política referida a la repartición igualitaria de recursos entre el nivel central del Estado y las regiones- puede concretarse en "tres días, cinco semanas o 10 años", cuando el presidente Rodrigo Paz señaló que el proceso ya dio inicio, y señaló que sus dichos son "ofensivas y reincidentes".

"Ayer el Presidente vino a nuestro departamento, para anunciar que el 50/50 empieza desde Santa Cruz. Hoy, la viceministra Andrea Barrientos con total irresponsabilidad, contradice esta gestión y asegura que el 50/50 puede darse en 10 años. Estas declaraciones ofensivas y reincidentes", aseveró.

Para Camacho, las declaraciones de Barrientos demuestran que la Viceministra "tiene una posición claramente centralista y contraria a la agenda cruceña", por lo que, dijo, "carece de la idoneidad necesaria" para seguir en su cargo.

"En este sentido, mientras Andrea Barrientos continúe como Viceministra de Autonomías, la Gobernación de Santa Cruz no participará en las reuniones del Consejo de Autonomía", acotó el Gobernador cruceño.

Barrientos, horas antes, sobre el 50-50, había manifestado que "lo peor que uno puede hacer es dar plazos acelerados", pero señaló que se trabaja "de manera sólida y efectiva".

"Es difícil decir esto dura dos días, cinco semanas o 10 años. Vamos a hacer que esto sea corto y efectivo para mejorar la vida de la gente", señaló.

Empero, no es la primera vez que Barrientos genera polémica sobre sus dichos sobre el 50-50. Semanas atrás, fue criticada tras señalar "¿Qué piensan, que vamos a agarrar y darles el 50% de la plata a su cargo? No funciona así, señores".

Tras la polémica, Barrientos pidió disculpas y afirmó que cometió un "error de comunicación". Luego, recibió el apoyo del Ministerio de la Presidencia.

"El Ministerio de la Presidencia comunica a la opinión pública que, en el marco del debate nacional sobre el proceso autonómico y la propuesta del 50-50, la viceministra de Autonomías reconoció que una expresión utilizada el día de ayer constituyó un error de comunicación que no refleja la posición política ni institucional del Gobierno Nacional", señaló esa Cartera de Estado a través de un comunicado.