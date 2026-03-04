Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes

País
Redacción Central
Publicado el 04/03/2026 a las 8h36
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes relacionados con el accidente aéreo de El Alto, 26 recibieron detención preventiva y fueron enviadas a diferentes cárceles.

Entre los aprehendidos están personas que participaron en hechos violentos y sustracción de billetes después del siniestro.

De acuerdo con el reporte, 17 personas fueron enviadas al penal de Patacamaya, tres al centro de rehabilitación Qalauma y seis mujeres a la cárcel de Obrajes.

Del resto, 18 personas recibieron detención domiciliaria, uno logró la libertad irrestricta, mientras que cuatro fueron derivados a la División Menores, debido a su edad.

Los que tienen medidas sustitutivas también están con arraigo, la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público para firmar el cuaderno de investigaciones y la presentación de dos garantes solventes con una fianza de 25.000 bolivianos. 

Uno de los investigados fue beneficiado con libertad pura y simple.

El jefe nacional de la Felcc, Marcelo Sánchez, indicó que de los 49 aprehendidos, 33 son varones y 12 mujeres, mientras que cuatro son menores.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que los investigados enfrentan cargos por los presuntos delitos de robo agravado, avasallamiento, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, además de instigación pública a delinquir.

La autoridad explicó que, tras el accidente aéreo, se registró el ingreso masivo de personas al área del siniestro. Según estimaciones preliminares del Ministerio Público, más de 5.000 personas intentaron rebasar el perímetro de seguridad con la finalidad de apoderarse del dinero que transportaba la aeronave siniestrada.

