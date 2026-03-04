Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunió este miércoles con el vicepresidente Edmand Lara, horas después de que el mandatario denunciara que se queda sin personal para realizar sus actividades.

El encuentro tuvo lugar antes de mediodía en oficinas de la Vicepresidencia, ubicadas en la calle Ayachucho, cerca del Palacio de Gobierno. Se espera conocer un pronunciamiento de las autoridades para conocer las resoluciones de este acercamiento.

El martes, en un video publicado en las redes sociales, el vicepresidente Lara pidió al ministro Lupo, "por favor, que se ponga la mano en el corazón" y acepte una reunión para revisar los asuntos administrativos vinculados con el personal de la Vicepresidencia.

Lara denunció que ya no tiene funcionarios a contrato ni gasolina para vehículos.

Puso como ejemplo que la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está a su cargo, se quedó sin personal y, por eso, no pudo reanudar la sesión de interpelación del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

El presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5552 con el cual reorganizó las funciones en la Vicepresidencia y transfirió algunas reparticiones al Ministerio de la Presidencia, a cargo de Lupo.

En la nueva estructura se elimina la Secretaría General de Vicepresidencia que lideraba Freddy Alejandro Vidovic, quien se alejó de la Vicepresidencia el martes.

Lara y Paz están distanciados desde diciembre de 2025 y en ese ínterin han cruzado alusiones personales.