Transportistas de Abapó bloquean vía al Chaco cruceño y Argentina

Transportistas del servicio interprovincial de la ruta Santa Cruz de la Sierra-Abapó, iniciaron un bloqueo desde las 5:00 de la mañana de este miércoles en la carretera a Argentina y al Chaco cruceño, exigiendo la presencia de autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Aquí estamos el transporte interprovincial que hacemos servicio Santa Cruz-Abapó, (reclamando) por tres puntos importantes, (...). Estamos presente desde las cinco de la mañana esperando a los señores de ANH o de Yacimientos”, sostuvo el dirigente de transporte interprovincial de Abapó, Mario Barrios Herrera.

Sus tres solicitudes son: la atención de 24 horas de dos surtidores de la localidad, el cambio del personal de la estación de servicio incluyendo al policía que realiza guardias y la refacción de la entrada de los surtidores,ademas de limpieza constante en los sanitarios.

Herrera agregó que también piden presión en una de las bombas para cargar Gas Natural Vehicular (GNV) a los motorizados.

Asimismo, señaló que ya mandaron cartas a la ANH, pero aún no recibieron respuesta desde esa entidad, por lo que decidieron ejecutar una medida de presión para ser escuchados.

Advirtieron que esperan reunirse con autoridades de ANH y YPFB para que escuchen sus solicitudes, de lo contrario, ratificaron que continuarán con el bloqueo.